Reparatur von Puma-Schützenpanzern: «Von 18 Fahrzeugen fahren 17 wieder»

Die bei einer Schießübung aufgefallenen Schützenpanzer Puma wurden repariert. © IMAGO/Björn Trotzki

Fast alle der bei einer Schießübung ausgefallen Schützenpanzer Puma wurden wieder instand gesetzt.

Berlin - Die bei einer Schießübung ausgefallenen Schützenpanzer Puma sind fast alle wieder repariert. «Die Befundung der Fahrzeuge wurde Ende vergangener Woche abgeschlossen, fast alle Schäden waren Bagatellen», sagte ein Sprecher des Herstellers Rheinmetall mit Hauptsitz in Düsseldorf am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage. Und: «Von 18 Fahrzeugen fahren 17 wieder.» Eine umfassende Reparatur sei nur an einem der Fahrzeuge nötig, das einen Kabelbrand gehabt habe.

Ein Sprecher des Verteidigungsministerium erklärte, ein Sachstand zu den Schäden liege vor, genaue Angaben dazu machte er am Montag aber nicht. Es werde daraus mit allen Beteiligten ein Plan erarbeitet, wie der Puma «langfristig auch unter Gefechtsbedingungen genutzt werden könnte». Er sagte: «Das wird sicherlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.»

Nachdem bei einer Schießübung 18 von 18 eingesetzten Schützenpanzern ausgefallen waren, hatte die in Mannheim geborene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Notbremse gezogen und den Puma aus einer Nato-Verpflichtung in der Schnellen Eingreiftruppe VJTF rausnehmen lassen. Die dafür einsatzbereit gemeldeten deutschen Soldaten sind nun mit dem älteren Schützenpanzer Marder ausgerüstet.

Unbeantwortet blieben bisher Fragen danach, wie gravierend die technischen Probleme waren oder ob auch Bedienungs- oder Wartungsfehler im Spiel gewesen sind. Der Schützenpanzer Puma war erst 2021 für gefechtstauglich erklärt worden und wird von den Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) gemeinsam gebaut. (dpa)