Röttgen über ARD-Umfrage: ein Alarmsignal für alle Parteien der Mitte

«Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung», so Röttgen. jpg © IMAGO/Fotostand / Reuhl

Die hohen Umfragewerte der AfD nimmt der CDU-Politiker Norbert Röttgen zum Anlass in der eigenen Partei Kritik zu üben.

Berlin - Röttgen bezeichnete den jüngsten ARD-«Deutschlandtrend», der die CDU zwar weit vorn, SPD und AfD aber gleichauf dahinter sieht, am Freitag als «Desaster». Die Umfrage solle als Alarmsignal verstanden werden von allen Parteien der Mitte, schrieb der Außenexperte auf Twitter. «Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung», mahnte Röttgen. CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler schrieb auf Twitter: «Dieser Zustand muss alle Demokraten alarmieren. Alle. Wir tragen alle die Verantwortung dafür, dass sich das rasch wieder ändert.»

In der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap setzte AfD setzte ihren Umfrage-Aufschwung fort und zog mit der SPD gleich. Beide Parteien kommen im ARD-«Deutschlandtrend» auf 18 Prozent und teilen sich Platz zwei in der Wählergunst. Die Zufriedenheit mit der Ampel-Regierung fiel zugleich auf einen Tiefstand. Die Union liegt mit 29 Prozent deutlich vorn, büßte allerdings einen Prozentpunkt ein. (dpa)