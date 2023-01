Rücktritt von Lambrecht: Strack-Zimmermann fordert schnelle Nachfolgeregelung

Hat um Entlassung als Verteidigungsministerin gebeten: Christine Lambrecht. © IMAGO/Jens Schicke

Nachdem die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihren Rücktritt angekündigt hat, verlangt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine schnelle Regelung der Nachfolge.

Berlin - «Ich erwarte von der Sozialdemokratie nun schnellstmöglich die Benennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers», sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages am Montag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Voraussetzungen für das Amt nannte die in Düsseldorf geborene Strack-Zimmermann Durchsetzungsstärke im Ministerium und «vor allem Verständnis und Herz für die Soldatinnen und Soldaten mitbringt».

Klingbeil dankt Lambrecht für Arbeit als Verteidigungsministerin

Berlin - Der in Soltau geborene SPD-Chef Lars Klingbeil hat der scheidenden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für ihre Arbeit gedankt und ihr Respekt für ihre Rücktrittsentscheidung gezollt. Lambrecht habe das Verteidigungsministerium in einer außen- und sicherheitspolitischen Ausnahmesituation übernommen, sagte Klingbeil am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Sie hat gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz dafür gesorgt, dass wir mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen die Bundeswehr endlich wieder auf die Höhe der Zeit bringen können.» Außerdem habe sie «viele ganz konkrete Verbesserungen für die Truppe angestoßen, bei der persönlichen Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten etwa oder auch bei den finanziellen Spielräumen für die Kommandeure vor Ort». Dafür gebühre Lambrecht «großer Dank» und ebenso Respekt für ihre Entscheidung.

Lambrecht hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Der in Osnabrück geborene Scholz will nun «zeitnah» die Nachfolge regeln. (dpa)