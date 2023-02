Selenskyj dankt Deutschland: «Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen.»

«Wir sind in der Lage, schon in diesem Jahr der russischen Aggression ein Ende zu bereiten», sagt Selenskyj.jpg © IMAGO/Christian Spicker

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Deutschlands Hilfe honoriert.

Berlin - «Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland mit uns», sagte er am Freitag in einer Videobotschaft für die Gedenkveranstaltung im Berliner Schloss Bellevue laut offizieller Übersetzung. «Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen. Und Deutschland wird am Tage des Sieges der Freiheit mit uns sein.»

Bei der Veranstaltung war die komplette deutsche Staatsspitze anwesend, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), denen Selenskyj auch persönlich dankte. «Danke Ihnen, Herr Bundespräsident, danke Dir, Olaf, für Ihr Vertrauen in die Ukraine, in unsere Bürger und in unsere gemeinsamen Werte eines freien, vereinten und friedlichen Europas.»

Selenskyj zeigte sich in seiner kurzen Botschaft siegessicher. Es sei nun die Zeit, «mit unserem Mut und unseren Waffen» Frieden wiederherzustellen. «Wir sind in der Lage, schon in diesem Jahr der russischen Aggression ein Ende zu bereiten.» Der ukrainische Präsident lobte die Einheit und Entschlossenheit der Ukraine und ihrer Verbündeten. «Wir müssen alles Mögliche und Unmögliche dafür tun, es Russland nicht zu erlauben, die Ukraine, unsere Nachbarn und ganz Europa, nach dem der russische Revanchismus greifen will, in Betonschotter zu verwandeln.»

EU und Nato bekräftigen Unterstützung für Ukraine

Tallinn - Die EU und Nato haben zum Jahrestag der russischen Invasion ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. «Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist», sagten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag wortgleich bei einem Besuch in Estland. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt.

«Wir haben in den letzten zwölf Monaten Widerstandsfähigkeit, Einheit und Entschlossenheit gezeigt. Und Präsident Putin kann darauf wetten, dass sich das verdoppeln wird», sagte von der Leyen. Sie betonte, das der russische Staatschef kein einziges seiner strategischen Ziele erreicht habe: Der Westen sei geeint und stehe fest an der Seite der Ukraine, Russlands Einnahmen aus Energieressourcen seien weggebrochen, und die Ukraine als Volk sei kraftvoller denn je.

«Freiheit gibt es nicht umsonst. Wir müssen jeden Tag dafür kämpfen», sagte Stoltenberg. «Heute ist es das ukrainische Volk, das tapfer für seine Freiheit kämpft.» Deshalb müsse die Ukraine mit dem unterstützt werden, was sie benötige, um gegen Russlands Angriff zu bestehen und sich durchzusetzen.

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas als Gastgeberin betonte: «Als Team Europe und Team Nato haben wir im vergangenen Jahr große Einigkeit und Entschlossenheit gezeigt.» Die Schlüsselwörter für die Zukunft seien nun Mut, Glaube und Russlands Rechenschaft. Angst dürfe dabei kein Raum gelassen werden, sagte Kallas. (dpa)