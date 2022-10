SPD-Vorsitzende Esken betont erneut die Relevanz einer Vermögenssteuer

Teilen

SPD-Chefin Saskia Esken fordert eine Vermögenssteuer. © Political-Moments via IMAGO

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat im Hinblick auf die Kosten des Wiederaufbaus der Ukraine die Einführung einer Vermögenssteuer gefordert.

Berlin - «Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen», sagte die in Stuttgart geborene Esken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, äußerte sich entsprechend. «Wir brauchen eine europaweite Beteiligung der Superreichen. Es darf nicht sein, dass der normale Steuerzahler, der schon unter Inflation und Energiepreisen leidet, allein auch die Kriegsrechnung bezahlen muss.» Russland solle über den Einsatz beschlagnahmter Vermögen von russischen Oligarchen an dem Wiederaufbau beteiligt werden, forderte der in Stralsund geborene Bartsch. (dpa)