Stark-Watzinger: Ganztagsausbau auch wichtig für die Förderung der Lesekompetenz

Der Ganztagsausbau in Grundschulen sei wichtig, um Grundlagen für den weiteren Bildungsweg zu legen, betonte Stark-Watzinger.jpg © IMAGO/Leon Kuegeler/BMFSFJ

Nach Ansicht von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger führe ein Ausbau von Ganztagsbetreuung auch zu einer besseren Leseleistung bei Schulkindern.

Berlin - Ergebnisse der am Dienstag vorgestellten Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu), nach der jeder vierte Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen kann, bezeichnete die FDP-Politikerin am Mittwoch in Berlin als «ein alarmierendes Signal».

Der Ganztagsausbau in Grundschulen sei wichtig, um Grundlagen für den weiteren Bildungsweg zu legen, betonte Stark-Watzinger. Ein entsprechendes Investitionsprogramm brachte die Bundesministerin gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Mittwoch auf den Weg. Ganztagsangebote unterstützt der Bund demnach bis Ende 2027 mit rund drei Milliarden Euro an Finanzhilfen.

Bundesweit sollen alle Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, für die ersten vier Jahre in der Schule Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Die Mittel könnten etwa für den Erwerb, den Bau oder die Sanierung von Gebäuden verwendet werden. Auch an den laufenden Kosten will sich der Bund künftig beteiligen. (dpa)