Steinmeier gratuliert Biden zum 80. Geburtstag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt seine Wertschätzung für US-Präsident Biden zu dessen 80. Geburtstag © IMAGO/Nancy Kaszerman

Anlässlich des 80. Geburtstages von US-Präsident Joe Biden hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Glückwünsche veröffentlicht und diese mit dem Hinweis auf die engen transatlantischen Beziehungen verbunden.

Berlin - «Viele meiner Landsleute und auch ich persönlich sind froh und dankbar, in dieser Zeit einen erfahrenen, klugen und weitsichtigen Staatsmann und Freund im Weißen Haus zu wissen», heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Glückwunschschreiben. Zugleich betonte Steinmeier: «Deutschland wird ein verlässlicher Partner an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben.»

Unter Vorzeichen, die bis vor kurzem unvorstellbar gewesen seien, erlebe man heute einen besonderen Moment transatlantischer Einigkeit, schrieb Steinmeier. Ziel Moskaus sei es gewesen, die transatlantischen Partner zu spalten. «Stattdessen haben wir Einigkeit und Entschlossenheit gezeigt. Dies verdanken wir auch Ihrer entschiedenen und zugleich partnerschaftlichen Führung, in der Sie Ihren klaren Kompass mit der sorgfältigen Abwägung von Risiken verbinden.»

Steinmeier schrieb weiter: «Die enge Abstimmung mit den Verbündeten, die Ihre Regierung seit Ihrem Amtsantritt gesucht hat, wissen wir sehr zu schätzen.» Der Bundespräsident bedankte sich auch bei den US-Truppen, die seit vielen Generationen die Sicherheit und Freiheit in Europa schützten. (dpa)