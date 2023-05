Straftaten von Klimaaktivisten: Frei fordert deutlichere Konsequenzen

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei © IMAGO / Future Image

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hat deutlichere Konsequenzen für Straftaten von Klimaschutzaktivisten verlangt.

Berlin - Im Umgang mit der Klimaschutzgruppe Letzte Generation sei entscheidend, dass «die ganze Härte des Rechtsstaats zum Einsatz kommt», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der Sendung «Frühstart» der Sender RTL mit Sitz in Köln und ntv. «Wenn Aktivisten, wenn diese Straftäter, noch im Gerichtssaal ankündigen, mit ihren Aktionen weitermachen zu wollen, dann ist eben klar, dass es mit Bewährungsstrafen nicht getan ist, dass es mit Geldstrafen, die dann von anderen bezahlt werden, nicht getan ist, sondern dass es dann tatsächlich auch wirklich unmittelbare Konsequenzen für die Betroffenen haben muss.»

Unterstützer der Letzten Generation kleben sich immer wieder auf Fahrbahnen und an Objekten fest, um den Verkehr zu blockieren und ihre Forderungen nach einem strikten Klimaschutz durchzusetzen.

In Potsdam hatte das Landgericht am Montag eine Beschwerde gegen eine Großrazzia bei der Klimaschutzgruppe im Dezember zurückgewiesen und den Anfangsverdacht zur Bildung einer kriminellen Vereinigung bestätigt. Frei begrüßte diese Entscheidung. Man habe es dort mit Aktionen zu tun, die weit über das bisherige Maß hinausgehen. «Wir erleben eine Radikalisierung», sagte der in Bad Säckingen geborene Frei. (dpa)