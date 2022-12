Studie über Altersdiskriminierung von jüngerer Generation

Ferda Ataman über Studie zur Diskriminierung Älterer © IMAGO/Jürgen Heinrich

Eine Studie deckt auf, dass ein hoher Anteil der Bevölkerung eine ablehnende Haltung gegenüber älteren Menschen hat.

Berlin - Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, geboren in Stuttgart, legte am Donnerstag in Berlin entsprechende Zahlen vor und sagte, es habe sie erschreckt, wie verbreitet die Ansicht sei, ältere Menschen sollten sich aus der Gesellschaft zurückziehen.

Für die Studie wurden im Januar dieses Jahres 2000 Personen ab 16 Jahren nach ihren Einstellungen zum Thema Alter befragt. 41 Prozent sind demnach der Ansicht, alte Menschen sollten «sich damit abfinden, dass sie alt sind, anstatt zu versuchen, jung zu wirken». Fast jeder Dritte stimmte Aussagen zu wie Ältere sollten «Platz machen für die jüngere Generation, indem sie wichtige berufliche und gesellschaftliche Rollen aufgeben» und «keine Last für andere und die Gesellschaft werden».

Allerdings gehört zum Bild dazu, dass die deutliche Mehrheit der Befragten diese Aussagen auch ablehnten. Zwei Drittel äußerten zudem die Ansicht, alte Menschen sollten «so lange wie möglich zum Wohl der Gesellschaft beitragen». (dpa)