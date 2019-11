Umfrage-Hammer: Bittere Zahlen für die Grünen - eine andere Partei überrascht positiv

Es gibt hatl nicht mehr viel, woraus Deutschland "aussteigen" könnte, also wozu brauchts die Grünen denn noch? Die wichtigsten Ziele der Grünen sind doch erreicht: Höchster Strompreis weit und breit, das Land in der "fossilen Falle", keine Chance, die "Klimaziele" (oder auch andere Ziele) zu erreichen, also bitte.

Und die Fahrt in die neue Sackgasse ("E-Mobilität"), das schafft die Kanzlerin, wenn sie sich beeilt, noch vor ihrem Abtritt ganz alleine.

Genießt also noch den Rest des FFF-Hypes, und dann ab zu den 5%.