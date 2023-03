UN-Frauenrechtskonferenz: Familienministerin Paus reist nach New York

Bundesfamilienministerin Lisa Paus © IMAGO / Political-Moments

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) wird in den kommenden Wochen für zwei Tage in die Vereinigten Staaten reisen.

Berlin - Anlass des Besuches ist die 67. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York, an der sie am Dienstag und Mittwoch teilnehmen wird. Diese steht in diesem Jahr unter dem Thema «Innovation, technologischer Wandel und digitale Bildung für Geschlechtergleichstellung». Die in Rheine geborene Paus wird nach Angaben des Familienministeriums am Mittwoch zudem Vertreterinnen der afghanischen und iranischen Zivilgesellschaft treffen. (dpa)