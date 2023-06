Unionfraktionsvize Middelberg: Regierung soll mehr anerkannte Flüchtlinge in Arbeit bringen

CDU-Politiker Mathias Middelberg (Bild) fordert von der Regierung einen Einsatz von Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen. © IMAGO/Nicolas Lepartz/photothek.de

Die Union setzt sich für einen Einsatz von Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen ein. Gleichzeitig sollen mehr anerkannte Flüchtlinge in Arbeit gebracht werden.

Berlin - Das wäre ein «massiver und nachhaltiger Beitrag zur Entlastung des Haushalts», sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, der Deutschen Presse-Agentur. Nur 100 000 Flüchtlinge mehr, die keine staatliche Unterstützung benötigten und stattdessen in Steuer- und Sozialkassen einzahlten, «würden den Bundeshaushalt und die Sozialkassen um jährlich zwei bis drei Milliarden Euro entlasten», rechnete er vor. Der in Osnabrück geborene CDU-Politiker legte dabei den Mindestlohn beziehungsweise den Durchschnittslohn zugrunde.

«Die ungesteuerte Asylzuwanderung nach Deutschland muss jetzt schnell und nachhaltig eingebremst werden», forderte Middelberg. Auch weil die Belastungen für den Bundeshaushalt bereits enorm seien und jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge beanspruchten. Gerade Menschen, die als Asylbewerber nach Deutschland kämen, fänden oft nur schwer den Weg in den Arbeitsmarkt, hier müsse der in Hildesheim geborene Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mehr tun. Beispielsweise sei der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Flüchtlinge aus Syrien immer noch viel zu gering.

Es sei zu begrüßen, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) inzwischen Asylprüfungen an den europäischen Außengrenzen für möglich halte, sagte Middelberg. Besser noch wäre es, «sie würde als Außenministerin des größten EU-Mitgliedstaates nicht nur passiv kommentieren, sondern aktiv und zügig auf die Umsetzung der Vorschläge hinarbeiten».

Baerbock hatte gesagt: «Grenzverfahren sind hochproblematisch, weil sie in Freiheitsrechte eingreifen.» Der Vorschlag der EU-Kommission sei aber die einzige realistische Chance, in einer EU von 27 sehr unterschiedlichen Staaten auf absehbare Zeit überhaupt zu einem «geordneten und humanen Verteilungsverfahren» zu kommen.

Die EU-Innenminister beraten am kommenden Donnerstag über eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Dabei geht es um die Verfahren an den Grenzen, von denen nach den Vorstellungen der Bundesregierung allerdings Familien mit Kindern und unbegleitete Minderjährige ausgenommen sein sollen. Außerdem geht es um einen «Solidaritätsmechanismus», damit Staaten an den Außengrenzen wie Italien und Griechenland, wo viele Asylbewerber ankommen, entlastet werden. (dpa)