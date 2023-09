Berlin unterstreicht Bedeutung Afrikas bei Lösung von weltweiter Klimakrise

Teilen

Bärbel Kofler © Thomas Trutschel/Imago

Die Bundesregierung hat vor dem ersten Afrikanischen Klimagipfel die Bedeutung Afrikas für die Lösung der Klimakrise betont.

Berlin in Deutschland - Afrika spüre nicht nur die Folgen des Klimawandels, der Kontinent habe auch „viel zu bieten, wenn es um konkrete Lösungen“ gehe, erklärte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesentwicklungsministerium, Bärbel Kofler (SPD), am Sonntag vor ihrer Abreise nach Nairobi.

Dort nimmt Kofler ab Montag auf Einladung Kenias gemeinsam mit der Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, an dem Gipfel teil. „Wenn Europa und Afrika sich zusammentun, kommen wir weiter als alleine und können vom klimaverträglichen Umbau der Weltwirtschaft gemeinsam profitieren“, erklärte Kofler. Nach ihren Angaben wird sich Deutschland bei dem Gipfel auf eine „tatkräftige Unterstützung afrikanischer Initiativen“ konzentrieren.

Morgan würdigte das gigantische „Potenzial“ des afrikanischen Kontinents „auch und gerade im Bereich der Energiewende und beim Ausbau von erneuerbaren Energien“. Sie kündigte eine Reihe von Zusagen an, „um die Ziele der Konferenz zu erreichen“: Dazu zählten unter anderem „eine Schuldenumwandlung für Klimaanpassung“, „Absicherung gegen Klimarisiken am Horn von Afrika, ein Kredit für die sozial gerechte Energiewende in Südafrika“ sowie „die Wiederherstellung von Waldlandschaften“.



Als einen Schwerpunkt der Konferenz nannte Morgan „die Frage der Finanzierungsquellen“. Sie forderte eine „Reform der internationalen Finanzarchitektur“, um mehr Mittel etwa für die globale Energiewende und den Klimaschutz zu mobilisieren. Der Gipfel werde eine „gute Gelegenheit“ sein, dafür Mitstreiter zu gewinnen.



Der dreitägige Gipfel in Nairobi findet drei Monate vor der Weltklimakonferenz in Dubai statt. Er bringt führende Regierungsvertreter sowie zwischenstaatliche, privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen, um afrikanische Lösungsansätze für die globale Klimakrise zu diskutieren und voranzubringen. Erwartet werden auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und UN-Generalsekretär António Guterres. ans/dja