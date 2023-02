Verdi: Warnstreiks im Nahverkehr kommenden Freitag

Am Freitag will Verdi den öffentlichen Nahverkehr in Städten wie u.a. München lahmlegen.jpg © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Freitag plant die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern zu blockieren.

Berlin - Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. (dpa)