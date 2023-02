Wer regiert Berlin? Grüne Jarasch schielt auf Giffeys Sessel – trotz üblem Umfrage-Ergebnis

Von: Jens Kiffmeier

CDU, SPD, Grüne, Linke – wer koaliert mit wem? Die Grüne Jarasch meldet nach der Berlin-Wahl ihren Führungswillen an – zum Verdruss im Wahlvolk.

Berlin – Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Rot-Grün-Rot – oder doch sogar Grün-Rot-Rot? Nach der Berlin-Wahl liegen viele Koalitionsoptionen auf dem Tisch. Zwar hat die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner die Landtagswahl klar und deutlich vor den bisherigen Regierungsparteien gewonnen. Doch schon die ersten Hochrechnungen mehrere Regierungsbündnisse zu. In den kommenden Tagen erwarten die Parteien komplizierte Sondierungsgespräche.

Die Grünen wollen in den Verhandlungen eine tragende Rolle spielen. Diesen Anspruch unterstrich Spitzenkandidatin Bettina Jarasch noch am Wahlabend. „Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen“, rief sie auf der Wahlparty in der Heinrich-Böll-Stiftung ihren Anhängerinnen und Anhänger zu. Unter dem Jubel und heftigen Applaus der Parteifreunde betonte sie: „Wir wissen auch, dass das, was vor uns liegt, noch kompliziert wird. Nicht nur heute Abend. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir komplizierte Verhandlungen vor uns haben werden.“

Berlin-Wahl 2023: Wer regiert in der Hauptstadt – Zoff um Koalition beginnt

Dabei gibt es bei der Berlin-Wahl 2023 einen klaren Gewinner: die CDU. Laut Hochrechnungen lagen die Christdemokraten bei 28,2 Prozent, während sich SPD und Grüne mit jeweils 18,4 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei lieferten. Da die Linke es immerhin noch auf 12,2 Prozent schaffte, könnte die bisherige rot-rot-grüne Landesregierung von Franziska Giffey (SPD) theoretisch mit einer stabilen Mehrheit von 83 Sitzen im Berliner Abgeordnetenhaus weitermachen. Oder theoretisch unter einem Chefwechsel, sofern die Grünen im amtlichen Endergebnis an den Sozialdemokraten vorbeiziehen sollten. Am Ende werden wohl ein paar hundert Stimmen über den Verbleib von Giffey im Amt entscheiden.

Wer regiert in Berlin? Nach der Wahl wollen Kai Wegner (CDU) und Bettina Jarasch (Grüne) über Koalition verhandeln. © Sebastian Gollnow/dpa

Stechen die Grünen Giffey bei der Berlin-Wahl aus? Jarasch will Regierungschefin werden

Jarasch wäre als Regierende Bürgermeisterin die Zweite aus der Grünen-Partei, die es nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg an die Spitze einer Landesregierung schaffen würde. Doch selbst, wenn diese Option rechnerisch und machtpolitisch realisierbar wäre – bei den Berlinerinnen und Berlinern käme sie wohl nicht so gut an.

Denn trotz des Ergebnisses von 18 Prozent trauen die Wählerinnen und Wähler der Grünen den Chefposten eher weniger zu. Bei einer Befragung am Wahlabend votierten auf die Frage nach dem präferierten Regierungschef 32 Prozent für Giffey, 27 Prozent für Wegner und nur 15 Prozent für Jarasch. Das gleiche Bild zeigte sich zudem bei der Frage nach der Sympathie, der Glaubwürdigkeit und dem Sachverstand. Für eine Bürgermeisterin Jarasch wäre das wohl eher ein schlechter Start.

Schwarz-Grün statt Grün-Rot-Rot: Nach der Berlin-Wahl beginnen schwierige Koalitionsverhandlungen

Vielleicht auch vor diesem Hintergrund regte sich innerhalb der Grünen ein wenig Widerstand gegen das forsche Auftreten von Jarasch. Angesichts des Wahlergebnisses mahnte die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, zu Zurückhaltung. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner habe den Regierungsauftrag bekommen, twitterte sie und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass Rot-Grün-Rot in Berlin diesen Wählerwillen akzeptiert.“ Man müsse nun „ernsthaft“ in Erwägung ziehen, Schwarz-Grün zu sondieren.

Bei der CDU ist man nicht abgeneigt. So kündigte Wegner in der ARD an, in den kommenden Tagen sowohl der SPD als auch den Grünen Sondierungsgespräche anzubieten. Denn Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot würden ebenfalls auf eine Mehrheit kommen, jedoch jeweils mit vier Sitzen weniger als das derzeitige Regierungsbündnis von Giffey.

Berlin-Wahl 2023: Welche Koalition ist möglich? „Es gibt kein Gesetz“

Bleibt der Wahlsieger so am Ende dann doch ohne Sieg? „Es wird in den kommenden Tagen eine Hängepartie“, sagte Thorsten Faas, Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin, im RBB-Rundfunk.. „Für nichts gibt es Gesetze, allenfalls eine gelebte politische Kultur“, betonte er. Sprich: Am Ende können auch die unterlegenen Parteien an der CDU vorbeiziehen. Die CDU das hatte mögliche rot-grün-rote Pläne der Zweit- und Drittplatzierten zuvor bereits als „unanständig“ gebrandmarkt. (jkf)