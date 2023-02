Berlin-Wahl: Grünen-Politikerin Jarasch zeigt sich kämpferisch

Teilen

Grünen-Politikerin Jarasch glaubt daran, dass die Mobilisierung eine große Rolle bei der Berlin-Wahl spielen wird. © Political-Moments/IMAGO

Obwohl die Ergebnisse in der neueste Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag in Berlin schwächeln, zeigt sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, weiter engagiert.

Berlin - «Wir kämpfen auch weiter, denn es gibt bei dieser Wahl so viele Unsicherheiten wie noch nie, so viele Unentschiedene wie noch nie und ich glaube, die Mobilisierung wird entscheiden», sagte sie am Freitagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin».

Die Sonntagsfrage des ZDF-«Politbarometer», die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, sieht die Grünen mit 17 Prozent nur noch auf Platz drei hinter CDU (25 Prozent) und SPD (21 Prozent).

Die in Augsburg geborene Jarasch bekräftigte ihre Vorhaben insbesondere mit Blick auf den Verkehr: bis 2030 nur noch Elektroautos in der Innenstadt oder die Halbierung der Zahl der Parkplätze innerhalb der nächsten zehn Jahre. (dpa)