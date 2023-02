FDP fürchtet vor Berlin-Wahl neues Chaos: Gefährdet der Post-Streik die Briefwahl?

Von: Andreas Schmid

Teilen

Menschen beteiligen sich an einer Kundgebung. © Bernd Thissen/dpa

Beeinflusst die Post die Berlin-Wahl? Die FDP hat Sorge, dass Briefwahlstimmen aufgrund des Streiks nicht rechtzeitig ankommen. Verdi beschwichtigt.

Berlin – Geht es nach Befürchtungen der FDP, ist die Stimmabgabe per Briefwahl für die Berlin-Wahl am 12. Februar schon nicht mehr möglich. „Heute ist wegen des Poststreiks der letzte Tag, damit in den Briefkasten eingeworfene Briefwahlunterlagen sicher ankommen“, schrieb Lars Lindemann, Generalsekretär der FDP Berlin, am Dienstag (7. Februar) auf Twitter.

Mehrere Bundestagsabgeordnete der Liberalen teilten die Warnung, sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann schloss sich an und meinte am Dienstag: „Wer in Berlin per Brief wählen möchte, sollte es unbedingt heute noch tun!“ Aber ist die Briefwahlabgabe wirklich in Gefahr?

Hintergrund für die FDP-Sorgen ist der aktuelle Warnstreik der Post. Kurz vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post legten diese Woche erneut tausende Beschäftigte die Arbeit nieder. An den bundesweiten Warnstreiks beteiligten sich laut Unternehmen am Dienstag etwa 14.000 Beschäftigte in der Zustellung und in einzelnen Sortierzentren. 20 Prozent der Pakete und elf Prozent der Briefe blieben demnach liegen.

Berlin-Wahl wegen Poststreik in Gefahr? „Wir streiken definitiv nicht, während wir verhandeln“

Am Mittwoch wurden die Verhandlungen in Düsseldorf fortgesetzt, sie sollen auch am Donnerstag andauern. Für die Berlinerinnen und Berliner sind das gute Nachrichten. „Wir streiken definitiv nicht, während wir verhandeln“, sagt der für Berlin und Brandenburg zuständige Gewerkschaftssekretär Lutz Kämmerer im Gespräch mit Merkur.de. Das sei eine Sache der Fairness.

Auch die verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Benita Unger versichert, dass die Briefwahl nicht gefährdet sei. „Die Arbeitgeber in den einzelnen Briefzentren haben in Abstimmung mit den Betriebsräten auch während des Streiks eine Sonderbearbeitung für die Briefwahlunterlagen der Berlin-Wahl veranlasst“, sagte sie der Berliner Morgenpost. „Das bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen, die von den Wählerinnen und Wählern in dieser Woche rechtzeitig an die Wahlämter zurückgeschickt werden, auch dort ankommen.“

Berlin-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Fotostrecke ansehen

Der Poststreik hat also aktuell keine Auswirkungen auf die Briefwahl. Dennoch sei es aufgrund des näher rückenden Wahltermins sicherer, die Unterlagen persönlich abzugeben.

So hält es auch der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler. Er wies bei einer Pressekonferenz am Dienstag darauf hin, dass Briefwähler die Unterlagen stattdessen auch selbst beim Bezirkswahlamt oder Rathaus einwerfen könnten. Zudem seien für den Wahlsonntag 17 Briefwahlstellen eingerichtet.

Verdi fordert in dem Tarifstreit 15 Prozent mehr Gehalt sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Post hat dies als realitätsfern zurückgewiesen. Die Verhandlungen dauern an. (as)