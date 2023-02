Umfrage eine Woche vor Berlin-Wahl: CDU klar vor Rot-Grün - FDP muss zittern

Kai Wegner von der Berliner CDU liegt vor der Berlin-Wahl am 12. Februar in den Umfragen vorn. © Carsten Koall/dpa

In Berlin liegt die CDU in Umfragen deutlich an der Spitze. Die Christdemokraten führen vor SPD und Grünen. Linke und AfD sind zweistellig, die FDP nur bei fünf Prozent.

Berlin – Eine Woche vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sieht eine Umfrage die CDU mit 26 Prozent ihr bestes Ergebnis seit acht Jahren erreichen. Wie die Berliner Zeitung am Sonntag unter Berufung auf eine repräsentative Forsa-Umfrage in ihrem Auftrag berichtete, kämen die Grünen auf den zweiten Platz mit 18 Prozent, fast gleichauf läge die SPD mit 17 Prozent der Stimmen.

Zwölf Prozent erreicht die Linke in der Umfrage. Ihr folgt die AfD mit zehn Prozent, während die FDP sich dem Bericht zufolge mit nur fünf Prozent gerade so eben ihre Anwesenheit im Abgeordnetenhaus sichert.

SPD Grüne CDU Linke AfD FDP 17 Prozent 18 Prozent 26 Prozent (+2) 12 Prozent 10 Prozent 5 Prozent

Quelle: Umfrage von forsa für Berliner Zeitung (5. Februar)

Berlin-Wahl: Bevölkerung unzufrieden

Ein Erklärungsansatz sei „die große Unzufriedenheit der Bürger mit dem Zustand der Stadt im Allgemeinen und der Politik der seit 2016 regierenden rot-rot-grünen Koalition im Besonderen“, schreibt die Berliner Zeitung. Laut Umfrage seien „teilweise bis zu 90 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Verwaltung sowie mit der Wohnungs-, Schul- oder Verkehrssituation in der Stadt unzufrieden“.

Gleichzeitig glaubt nach nur eine Minderheit von 29 Prozent, dass ein CDU-geführter Senat besser arbeiten würde als die jetzige Koalition.

Am ursprünglichen Wahltag, dem 26. September 2021, hatte es zahlreiche Pannen gegeben. Der Berliner Verfassungsgerichtshof entschied im November vergangenen Jahres in einem aufsehenerregenden Urteil, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen ungültig seien und komplett wiederholt werden müssten – es seien einfach zu viele schwere Fehler bei der Berlin-Wahl passiert. (AFP)