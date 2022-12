Die Weihnachtswünsche der Politik: Zeit mit der Familie, Frieden und Meistertitel

Wünscht sich zu Weihnachten Frieden auf der Welt und die Meisterschaftsperspektive der Eintracht: Omid Nouripour. © IMAGO/Jürgen Heinrich

Zeit mit der Familie und Frieden für die Ukraine und den Iran – oder gleich die ganze Welt: In diesem Jahr sind die Weihnachtswünsche deutscher Politikerinnen und Politiker zumindest materiell gesehen bescheiden.

Berlin - Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Nachrichtenportals watson unter Abgeordneten des Bundestags und des Europaparlaments mit Sitz in Straßburg ergeben.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil etwa wünscht sich nichts mehr als Zeit für entspannte Festtage mit seiner Familie. «Dieses Jahr war so krass. Es war mein erstes Jahr als Parteivorsitzender, alles hat sich überschlagen», sagte der in Soltau geborene Klingbeil. Neben Zeit steht auf der Wunschliste von Amtskollegin Saskia Esken vor allem eins: «Mein sehnlichster Wunsch wäre Frieden. Frieden für die Ukraine, Frieden für die mutigen Frauen in Iran.»

Der aus Gelsenkirchen stammende Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist der Umfrage zufolge immer mit einem Buch zu beglücken - auch wenn er beruflich lieber auf Papier verzichte und digitale Texte bevorzuge. Grünen-Politikerin Tessa Ganserer, eine der ersten offen transgeschlechtlichen Frauen im Bundestag, wünscht sich einen neuen Personalausweis mit ihrem richtigen Vornamen. Bisher ist dort noch ihr abgelegter Vorname vermerkt.

Gleich zwei Wünsche hat der Grünen-Bundesvorsitzende und bekennende Fußball-Fan von Eintracht Frankfurt, Omid Nouripour: «Frieden auf Erden und die Meisterschaftsperspektive der Eintracht.» (dpa)