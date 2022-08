Weltärztebund-Chef Montgomery für Empfehlung der Auffrischimpfung für unter 60-Jährige

Frank Ulrich Montgomery in einer Talkshow. © Eventpress Stauffenberg via IMAGO

Nach Ansicht des Weltärztebund-Vorsitzenden Frank Ulrich Montgomery sollte die Ständige Impfkommission (Stiko) die Booster-Empfehlung als Schutz gegen das Coronavirus auch für unter 60-Jährigen empfehlen.

Berlin - Dass die Stiko den zweiten Booster mittlerweile für alle ab 60 Jahren empfehle, sei gut. «Auch deutlich Jüngere sollten Zugang zur zweiten Auffrischimpfung haben, etwa wenn sie beruflich mit vielen Menschen in Kontakt kommen und deshalb ein höheres Infektionsrisiko haben», sagte Montgomery dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). «Dass rechtlich die Möglichkeit besteht, sich impfen zu lassen, reicht vielen nicht. Das sollte die Stiko in ihren Entscheidungen bedenken.» Zudem würden viele Ärzte und Krankenhäuser nur dann impfen, wenn eine positive Entscheidung der Stiko vorliege.

Die Stiko mit Sitz in Berlin empfiehlt die zweite Auffrischimpfung seit vergangener Woche auch für Menschen ab 60 Jahren. Bedingung für die Auffrischung ab diesem Alter sei im Regelfall, dass die erste Booster-Impfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate her sei. Zuvor hatte das Gremium den zweiten Booster nur Menschen über 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche und erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe ab fünf Jahren sowie Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen empfohlen. (dpa)