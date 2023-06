Gestiegene Zustimmung für die AfD - Bundesregierung plädiert für mehr Zusammenhalt

Nach einem Umfrage-Hoch für die AfD ruft die Regierung zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft auf. © Blatterspiel / IMAGO

Wegen großer Zustimmung für die Alternative für Deutschland (AfD) will die Bundesregierung Bürgern Zuversicht vermitteln.

Berlin - Auf die Frage eines Journalisten, inwieweit die Zugewinne der AfD in jüngsten Umfragen besorgniserregend seien - gerade vor dem Hintergrund, dass Teile der Partei vom Verfassungsschutz beobachtet würden - antwortete die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, «dass es der Bundesregierung ein sehr wichtiges Anliegen ist und ein großes Ziel ihrer Arbeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken». Die gesamte Regierungsarbeit sei darauf ausgerichtet, Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, dass Deutschland eine gute Zukunft habe.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin sagte, es sei für die Regierung eine Daueraufgabe, dafür zu sorgen, dass Deutschland «aufgeschlossen, tolerant und vielfältig» bleibe. Die AfD zog im neuen ARD-«Deutschlandtrend» mit der SPD gleich. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap beide Parteien auf jeweils 18 Prozent. Sie teilen sich damit Platz zwei in der Wählergunst, hinter der Union mit 29 Prozent. (dpa)