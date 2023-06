Berliner Bürgermeister Wegner empfiehlt Merz mehr Gelassenheit

Teilen

Kai Wegner © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner hat Friedrich Merz dazu geraten, mit innerparteilicher Kritik gelassener umzugehen.

Berlin in Deutschland - „Ich empfehle jedem, ein bisschen entspannter mit solchen Dingen umzugehen“, sagte Wegner dem „Spiegel“ nach Angaben vom Freitag mit Blick auf Merz‘ jüngste Reaktionen auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). „Entscheidend in der Politik ist immer, wie man reagiert.“

Merz hatte zuvor Wüst ins Visier genommen, der als möglicher Konkurrent um die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl 2025 gilt. Der CDU-Chef hatte dabei am vergangenen Sonntag im ZDF konkret gesagt: „Die Unzufriedenheit, auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, (...) ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung.“ Die Kritik an den eigenen Leuten war bei vielen in der CDU nicht gut angekommen.



Wüst hatte zuvor gefordert, die Landesverbände in die Entscheidung über einen Unions-Kanzlerkandidaten einzubinden. Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf äußerte dafür Verständnis. „Ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin braucht auf jeden Fall die breite Rückendeckung der Partei und ihrer Landesverbände“, sagte er dem „Spiegel“ Er kritisierte allerdings die aktuellen Diskussionen in seiner Partei. „Eine Personaldebatte zum jetzigen Zeitpunkt macht keinen Sinn.“



Der 47-jährige Wüst ist Vorsitzender der mitgliederstarken NRW-SPD. Er hat sich in den vergangenen Wochen zu möglichen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union bedeckt gehalten. Im Juni hatte Wüst bekräftigt, seine Aufgaben lägen „aktuell in Nordrhein-Westfalen“. Der Antwort auf die Frage, wie er „aktuell“ definiere, wich Wüst aus. mt/bk

Merz rückt von Aussage zu Halbierung der AfD-Wählerschaft ab

CDU-Chef Friedrich Merz hat erneut die Politik der Ampel-Koalition für das Umfragehoch der AfD verantwortlich gemacht. Zugleich rückte er von seiner 2019 gemachten Aussage ab, er traue sich zu, als CDU-Chef die Wählerschaft der AfD halbieren zu können. Die Rechtsaußen-Partei erzielte im aktuellen ARD-“Deutschlandtrend“ 19 Prozent an Zustimmung und überholte die SPD. SPD-Chef Lars Klingbeil räumte eine Mitschuld der Regierung an dem Umfragehoch ein.

Merz sagte am Freitag dem Portal „t-online“: „Wenn die Politik der Bundesregierung die AfD jetzt eher wieder stärkt, dann kann die Opposition sie nicht halbieren.“ Teile der Regierung würden die Stimmung in der Bevölkerung nicht mehr richtig wahrnehmen und hätten „den Kontakt zur Bevölkerung weitgehend verloren“, so der Vorwurf des CDU-Politikers.



Zu seiner Aussage von 2019, als CDU-Chef die Wählerschaft der AfD halbieren zu können, sagte Merz nun: „Eine ‚Zauberformel‘ war das nie, sondern eine Einschätzung vor vier Jahren.“ Er fügte hinzu: „Ich wiederhole meine Formulierung des Jahres 2019 heute nicht mehr.“ Merz ist seit Anfang 2022 Vorsitzender der CDU, er übernahm die Führung der Partei nach der verlorenen Bundestagswahl.



SPD-Chef Klingbeil sagte in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv zum Umfragehoch der AfD: „Natürlich hat der wochenlange Streit in der ‚Ampel‘ damit zu tun.“ Er fügte hinzu: „Wir haben Unsicherheiten verstärkt und wir haben mit dem öffentlichen Bild dafür gesorgt, dass sich Menschen von uns abgewandt haben.“



Aber Unsicherheit und Empörung über die Politik seien keine Gründe, eine rechtsextreme Partei zu wählen, betonte Klingbeil. Die „Ampel“ müsse jetzt das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. „Die AfD ist eine inhaltlich leere Partei. Sie setzt auf Protest, hat aber keinen eigenen Gestaltungsanspruch“, sagte Klingbeil.



Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte, es sei verständlich, dass die Menschen in einer „wirklich schwierigen Zeit mit dem russischen Angriffskrieg“ und angesichts vieler Veränderungen verunsichert seien. Sie verwies zugleich darauf, dass die Bundesregierung „speziell in den vergangenen Wochen eine Reihe wichtiger Regierungsprojekte auf den Weg gebracht“ habe. In einer Koalitionsregierung dauere es gelegentlich, „bis man zu Ergebnissen und Einigungen kommt“, sagte Hoffmann.



Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte mehr Anstrengungen der Politik, auf die Menschen zuzugehen. Die etablierten Parteien müssten ihre Projekte besser erklären - und Fehler eingestehen, sagte Kretschmer am Donnerstagabend in der Sendung „RTL Direkt“.



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte in Düsseldorf: „Das ist unsere Aufgabe, so zu arbeiten als Demokraten, dass die Menschen das Gefühl haben, ich habe eine Auswahl innerhalb der demokratischen Parteien.“



Die AfD erzielte in jüngsten Umfragen jeweils Höchstwerte. Im aktuellen ARD-“Deutschlandtrend“ des Instituts Infratest dimap erreichte sie 19 Prozent und überholte damit die SPD. Auch eine Forsa-Umfrage vom Mittwoch sieht die Rechtsaußen-Partei auf Platz zwei im Parteiengefüge, ebenfalls mit 19 Prozent. Im „Deutschlandtrend“ für das ARD-“Morgenmagazin“ vom Freitag begrüßte eine Mehrheit der Befragten einen Zusammenschluss anderer Parteien, um AfD-Kandidaten bei Stichwahlen für Bürgermeister- oder Landratsämter zu verhindern.



SPD-Chef Klingbeil zeigte sich mit Blick auf die Landratswahl im thüringischen Sonneberg zuversichtlich, dass der CDU-Kandidat die Stichwahl für sich entscheidet: „Ich bin guter Dinge, dass man die AfD in Sonneberg am Sonntag abwenden kann.“ Er hoffe, dass sich „alle Bürgerinnen und Bürger bewusst machen, welche Verantwortung sie tragen“.



Im Landkreis Sonneberg treten der AfD-Politiker Robert Sesselmann und der CDU-Kandidat Jürgen Köpper in der Stichwahl um den Landratsposten an. Sollte Sesselmann gewinnen, würde der AfD bundesweit erstmals solch ein kommunales Spitzenamt zufallen. In der ersten Wahlrunde hatte der AfD-Kandidat mit 46,7 Prozent die erforderliche Stimmenzahl nur knapp verpasst. Sowohl Linke als auch SPD, Grüne und FDP riefen im Vorfeld der Stichwahl zur Unterstützung des CDU-Bewerbers auf. cha/bfi