Deutschland feiert 70 Jahre Berliner Luftbrücke - doch ausgerechnet Berlin blamiert sich

Ohne die Luftbrücke wäre Berlin heute vermutlich ein entvölkertes Dorf! Was vergeigt dieser "failed state" eigentlich noch? Und keinem der Verantwortlichen ist das auch nur ansatzweise peinlich. Was für ein Armutszeugnis! Für diese Stadt muß man sich langsam in Grund und Boden schämen.

Erbärmlich … mehr fällt dazu nicht ein. Passt aber zur dauer-bankrotten RRG-Enklave Berlin. Dass die Luftbrücke der Nachfolgeorganisation der Täterpartei SED nicht ins Konzept passt wundert nicht. Im Gegensatz dazu passt aber dass für Schießbefehl und tausende anderer Sudeleien, einschließlich tausender Toten, in der „sog. DDR“ weder die AfD u. Co. o. A. verantwortlich waren sondern einzig und allein die SED und ihre Abkömmlinge. Dazu passen wiederum auch die Solidaritätsbekundungen mit dem menschverachtenden Hunger-Regime in Venezuela und dass man heute man im linken Lager ungeniert die Nähe zu militanten linksfaschistischen Antifa-Gruppen pflegt und geflissentlich über deren pogromartige Verwüstungen und Exzesse, einschließlich zunehmender antisemitischer Ausschreitungen, hinwegsieht. Offensichtlich fällt es vielen linken RRG-Politikern extrem schwer sich eindeutig von diesen Gruppen abzugrenzen. Im Verharmlosen linker Untaten und Verbrechen sind all diese Herrschaften wahre Meister. „Das Leben der Anderen“, eben.