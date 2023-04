Berlusconi ist im Krankenhaus

Frühere italienische Ministerpräsident

Medienberichten zu folge wird der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Rom - Der 86-Jährige war am Mittwochmorgen in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert worden. Nun werde erwartet, dass er mehrere Tage stationär behandelt werden müsse, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Krankenhausquellen. Wegen Herz-Kreislauf- und Atemproblemen werde er demnach Kontrollen unterzogen und mit Antibiotika behandelt.

Weitere Details wurden zunächst weder von der Partei Forza Italia noch der Familie des Politikers und Medienunternehmers mitgeteilt. Dem Vernehmen nach sollte es am Donnerstag ein offizielles Statement seines Leibarztes geben.

Unterdessen sprachen ihm verschiedene politische Weggefährten Genesungswünsche aus. «Von Herzen gute Besserung an Silvio Berlusconi, der im Krankenhaus San Raffaele in Mailand liegt. Auf geht‘s, Silvio!», schrieb die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei Twitter. Auch Vizepremier Matteo Salvini von der Lega-Partei meldete sich zu Wort: «Los Silvio, Italien wartet auf dich!». (dpa)