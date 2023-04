Berlusconi von Intensivstation entlassen

Silvio Berlusconi © Matteo Gribaudi/IMAGO

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi wurde nach Angaben des Krankenhauses von der Intensivstation entlassen.

Mailand in Italien - Wie seine Ärzte am Montag bestätigten, wird der 86-Jährige in der Mailänder Klinik San Raffaele nun auf einer normalen Station weiter behandelt. Sein „klinischer Zustand“ und die „Antwort auf die Behandlung“ hätten die Verlegung möglich gemacht, teilten die Ärzte mit. Zuerst hatte die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ darüber berichtet.

Berlusconi war am 5. April in die Klinik eingeliefert worden, nachdem er über Atemprobleme geklagt hatte. Die Ärzte stellten einen Lungeninfekt fest und gaben eine Leukämie-Erkrankung bekannt. In den vergangenen Tagen hatten sie über eine Verbesserung des Gesundheitszustands ihres prominenten Patienten informiert.

Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 2016 war der Multimilliardär am Herzen operiert worden, 2019 wegen eines Darmverschlusses, 2021 verbrachte er mehr als drei Wochen wegen der Folgen einer Corona-Infektion im Krankenhaus.



Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er dreimal Ministerpräsident. lt/ck