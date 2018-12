Berühmte Ex-Putzfrau hat genug von der SPD: „Wie die schlimmsten Geier“

Wenn diese Tranfunzel-Partei bis zur nächsten Bundestagswahl sichtbar spürbar nachhaltig die Abschaffung der Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Sozialversicherungen in Angriff nehmen würde, hätte sie wohl noch eine echte Chance zu überleben. Mit Filefanz-Kleinklein geht das jedenfalls nicht. Und was die Migration im weitesten Sinne angeht, da muss sie sich wohl schon etwas von der AfD abgucken.

Und wenn die SPD glaubt, mit solchen Versprechungen kurz vor der nächsten Bundestagswahl für die nächste Wahlperiode Wähler gewinnen zu können, dann hat sie sich getäuscht! Wir Bürger und Bürgerinnen haben auf vieles viel zu lange gewartet. Und jetzt endlich wollen wir positives für uns sehen, und das gilt ganz wichtig auch für das Elend Wohnungsnot!