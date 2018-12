Berühmte Putzfrau hat genug von der SPD: „Wie die schlimmsten Geier“

- Ausstieg aus sämtlichen grundlastfähigen Methoden zur Stromerzeugung, bei sinkenden Strompreisen natürlich, - schrankenlosen Genderismus mit Frühsexualisierung in der Kita (deren Besuch aus diesem Grunde zur ersten BÜrgerpflicht erhoben wird) etc.

Und wer so weit abseits der Realität wohnt, dass er das zitierte "Ideengut" für sich in Anspruch nehmen wollte, der kann gleich die Grünen wählen, denn dort hat er im Rundumsorglos-Programm auch gleich noch weitere Leckerlis dabei, wie

War also die CDU früher auch rassistisch?

Was viele „meiner Kritiker“ nicht verstehen, ist die Tatsache, dass ich auch heute noch für eine Politik stehe, die so von den etablierten Parteien vor 5-10 Jahren noch selbst gemacht wurde.

Was bitte soll man als konservativer heute denn noch wählen? Früher konnte ich mit meiner politischen Meinung problemlos CDU, teilweise auch SPD wählen. Was bleibt mir aber heute noch? Außer der AfD gar nichts.

Frau Neumann, auch wenn ich wahrlich kein Fan „Ihrer“ Linkspartei, und Linkem Gedankengut bin, kann ich Ihnen hierbei nur zustimmen.

Die SPD hat sowas von fertig. Und wenn ich mir dann Leute wie Gabriel oder Nahles anschaue, dann weiß ich auch genau warum.

Willy Brandt dreht sich im Grabe um, bei solchen „Politikern“.

Unsere „Volksvertreter“ können im Prinzip froh sein, hier in Deutschland zu regieren, wo der Michel einfach immer brav und artig alles schluckt, was man ihm vorsetzt. In einem anderen Land (siehe aktuell Frankreich), würden da schon längst die Fetzen fliegen.

Sein wir uns doch mal ehrlich, was taugen unsere aktuell regierenden überhaupt noch? Ich bin der Meinung - Gar nichts