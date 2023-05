Schröders Kritiker scheitern final – Altkanzler darf trotz Putin-Nähe in SPD bleiben

Von: Bona Hyun

Auch in letzter Instanz wurde entschieden: Altkanzler Gerhard Schröder darf trotz Nähe zu Russland in der SPD bleiben.

Berlin – Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder darf trotz seiner engen Verbindungen zu Russland nun endgültig in der SPD bleiben. Die Anträge auf Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung der SPD-Schiedskommission in Hannover wurden von der Bundesschiedskommission in letzter Instanz als unzulässig zurückgewiesen. Das geht aus einem Schreiben des Gremiums an die Antragsteller hervor.

