Das wird der CSU-Slogan für die Landtagswahl

Am 14. Oktober wird im Freistaat ein neuer Landtag gewählt. Nun steht schon mal der Slogan fest.

München - Die CSU will mit dem Slogan „Das Beste für Bayern“ in den Landtagswahlkampf 2018 ziehen. Darüber informierte Generalsekretär Markus Blume am Mittwoch die Landtagsfraktion in München.

Am 14. Oktober wird im Freistaat ein neuer Landtag gewählt. Die CSU muss um die Verteidigung ihrer absoluten Mehrheit bangen, zuletzt lag sie in Umfragen bei 44,5 Prozent. 2013 hatten die Christsozialen noch 47,7 Prozent der Stimmen erlangt und damit die 2008 verlorene absolute Mehrheit wieder zurückerlangt.

