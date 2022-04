"Ein Sturm der Krisen": Baerbock zu Besuch im ärmsten Land der Erde

Besuch im Sahel-Staat Niger: Baerbock fordert mehr Mittel zur Hungerbekämpfung

Annalena Baerbock bei einem Besuch einer Siedlung für Flüchtlinge, Binnenvertriebene und einheimische Familien in Ouallam © IMAGO/Florian Gaertner

Aufgrund einer zu erwartenden Hungerkrise in der Sahel-Zone fordert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mehr Mittel.

Ouallam in Niger - Angesichts einer drohenden Hungerkrise in der Sahel-Zone hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine dringende Aufstockung der Mittel zur Hungerbekämpfung gefordert. Bei ihrem Besuch im Sahel-Staat Niger sagte Baerbock am Donnerstag, gerade die wohlhabenden Industriestaaten müssten ihre Hilfen "in den kommenden Wochen deutlich erhöhen, um eine Hungerkrise hier vor Ort zu vermeiden". Baerbock sprach von einem "Sturm der Krisen", der derzeit die Welt heimsuche und arme Regionen wie die Sahel-Zone besonders in Mitleidenschaft ziehe.

Die ohnehin schon schwierige Lage in Afrika werde durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch verschärft, sagte die Ministerin. "Ich bin hier, um deutlich zu machen: Wir sehen die Auswirkungen, die von diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Regionen wie hier im Sahel mit Blick auf explodierende Lebensmittelpreise ausgehen." In der Region gebe es ein schädliches Zusammenwirken von Ernährungskrise, Klimakrise und Sicherheitsproblemen.



Ihre Botschaft in Niger sei: "Wir sehen und wir hören Euch - auch wenn mitten in Europa ein Krieg tobt", sagte Baerbock. Die Ministerin äußerte sich in der nigrischen Ortschaft Ouallam, die in dem besonders von extremistischer Gewalt betroffenen Südosten des Landes liegt. Dort besuchte Baerbock ein Entwicklungsprojekt und sprach mit Vertretern der örtlichen Zivilgesellschaft.



Mit Unterstützung aus Deutschland werden hier Flüchtlinge aus dem Nachbarland Mali, Binnenvertriebene und örtliche Familien unterstützt. Wichtigste Fluchtursachen in der Region sind dschihadistische Gewalt und Ressourcenknappheit. Ouallam liegt im Drei-Länder-Eck nahe der Grenze zu Mali und Burkina Faso, in denen lokale Ableger der Islamistenmilizen Al-Kaida und IS aktiv sind.

Die anhaltende Unsicherheit bedroht die Stabilität Nigers. Verschärft wird die Lage aktuell noch durch Nahrungsmittelknappheit und steigende Preise, die eine Folge des Ukraine-Kriegs sind. Ernährungssicherheit ist einer der Schwerpunkte von Baerbocks Afrika-Reise, die am Dienstag in Mali begonnen hatte.



Entwicklungsexperten warnen davor, dass die krisenhafte Entwicklung in der Sahel-Region unmittelbar auch die Interessen Europas berührt. "Es ist ein Riesenproblem für Europa, wenn die Menschen hier keine Lebensperspektive mehr haben", sagte Ulf Laessing, der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im benachbarten Mali, der Nachrichtenagentur AFP. "Dann schließen sie sich entweder den Dschihadisten an oder sie versuchen, über die Mittelmeerroute nach Europa zu kommen." pw/ju

"Ein Sturm der Krisen": Baerbock zu Besuch im ärmsten Land der Erde



Es scheint so, als hätten sich alle Kräfte dieser Erde gegen dieses Land verschworen. Armut, Hunger, Klimakrise, gewalttätiger Extremismus: Die Sahel-Republik Niger ist das ärmste Land der Welt, auf dem Entwicklungsindex der UNO belegt sie den letzten Platz der 189 verzeichneten Länder. An diesem Frühjahrstag brennt die Sonne vom Himmel, als hege auch sie noch Tötungsabsichten. 45 Grad im Schatten, Annalena Baerbock tupft sich den Schweiß von der Stirn.



Die Bundesaußenministerin ist nach Niger geflogen, um eine Botschaft zu überbringen: Es gibt auch außerhalb der Ukraine Krisenherde, die der Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft bedürfen - und die sich durch die Folgen des Ukraine-Kriegs gar noch verschärfen.



Die Spuren des Kriegs "reichen bis tief hin in den globalen Süden", sagt Baerbock. Im Sahel gebe es einen "Sturm der Krisen". Im Niger wirft sie Russland vor, "die Not in den ärmsten Ländern der Welt durch Lieferausfälle oder Lieferstopps von Nahrungsmitteln weiter anzuheizen". Dem Sahel drohe eine Hungerkrise.



Es ist wie ein globales Mikadospiel: Wird ein Stäbchen herausgezogen, kommt das ganze Gefüge ins Rutschen. Die Folgen dieser Erschütterungen bekommen die Ärmsten der Armen in Afrika besonders zu spüren. Auch im Niger explodieren die Lebensmittelpreise infolge des Ukraine-Kriegs.



36 Millionen Menschen im Sahel sind dieses Jahr von Hunger bedroht, schätzt die UNO. Das sind drei Mal mehr als noch vor zwei Jahren. Wachsende Not, das sagt Baerbock auf ihrer Afrikareise immer wieder, treibt hier chancenlose junge Menschen in die Arme der Dschihadisten.



Welche Folgen das Zusammenspiel der globalen Krisen für den Sahel hat, besichtigt Baerbock in der Ortschaft Ouallam. Die Fahrt heraus aus Nigers Hauptstadt Niamey führt sie durch staubtrockene Savanne. Esel ziehen Karren über die Landstraße, eine einsame Giraffe am Horizont schaut der Wagenkolonne der Ministerin hinterher.



Im bettelarmen Ouallam haben in den vergangenen Jahren 6000 Flüchtlinge aus dem angrenzenden Nachbarland Mali Schutz gesucht vor den IS-Dschihadisten. Deren Einflussbereich beginnt nur wenige Kilometer nördlich des Orts.



An eine Rückkehr in die Heimat ist für die Flüchtlinge nicht zu denken, deswegen finanziert Deutschland hier ein Integrationsprojekt, das den Flüchtlingen eine Bleibeperspektive geben soll. Sie lernen Bewässerungsfeldbau und das Brennen von Ziegeln.



Baerbock spricht mit Landwirtinnen, Amtsträgern, Kindern in der Schule, sie erkundigt sich nach den harten Lebensbedingungen in diesem Flecken am Rande der Wüste. Eine Botschaft sei ihr besonders wichtig, sagt Baerbock in Ouallam: "Wir sehen und wir hören Euch - auch wenn mitten in Europa ein Krieg tobt." pw/ju