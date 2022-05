Besuch in Ukraine: Schulze sagt Unterstützung bei Bewältigung von Kriegsfolgen zu

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze © IMAGO/Xander Heinl

Bei ihrem Besuch in der Ukraine hat Svenja Schulze (SPD) Hilfe bei der Bewältigung der Kriegsfolgen zugesagt.

Kiew in der Ukraine - Überall in der Ukraine seien "die schrecklichen Folgen" des russischen Angriffskriegs sichtbar, sagte Schulze laut ihrem Ministerium am Freitag. "Schon jetzt müssen wir die Grundlagen für eine international koordinierte Unterstützung des Wiederaufbaus einer freien und demokratischen Ukraine legen." Auch Deutschland werde dazu "seinen Beitrag leisten".

Schulze wollte ihrem Ministerium zufolge am Freitag in Kiew unter anderem Ministerpräsident Denys Schmyhal treffen. Vorgesehen waren auch Besuche in einer Notunterkunft für Binnenvertriebene und in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Dort wollte sich die Ministerin über die Umsetzung eines Sofortprogramms des Bundesentwicklungsministeriums für die Ukraine informieren. Es war nach Beginn des Kriegs gestartet worden und hat ein Volumen von inzwischen rund 185 Millionen Euro.



"Die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen Strom, Trinkwasser und ein Dach über dem Kopf", sagte Schulze den Angaben zufolge. "Kinder und Jugendliche sollen trotz Krieg weiter in die Schule gehen können, lokale Betriebe durch die Wirtschaftskrise kommen. Mit meinen ukrainischen Partnern erörtere ich, wie wir diese Unterstützung weiter ausbauen können." mt/dja