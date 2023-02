Besuch der italienischen Ministerpräsidentin in Kiew

Teilen

Giorgia Meloni zu Besuch in Kiew. © NICOLAS MAETERLINCK / IMAGO

Ankunft der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kiew.

Rom - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist am Dienstag zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Dies teilte ein Sprecher Melonis nach ihrer Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt mit. Laut Medienberichten stand ein Treffen mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj für den Nachmittag an. Zuvor wollte Meloni demnach «Symbolorte» des ukrainischen Widerstandes besuchen.

Die erste Reise Melonis nach Kiew war schon länger erwartet worden. Am Montag war die in Rom geborene in Warschau mit Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki und Präsident Andrzej Duda zusammengetroffen. Auch hatte sie nach Angaben ihres Amtssitzes mit US-Präsident Joe Biden nach dessen Besuch in Kiew telefoniert. (dpa)