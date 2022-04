Beteiligung der Bundeswehr an Militärmission in Bosnien-Herzegowina

Eine Gruppe von Bundeswehr Soldaten © Herbert Bucco / IMAGO

Wenn es nach Außenministerin Annalena Baerbock geht, soll sich die Bundeswehr an der EU-Militärmission in Bosnien-Herzegowina beteiligen.

Berlin - Das berichtet das Nachrichtenportal «The Pioneer» am Dienstag unter Verweis auf Regierungskreise. Demnach soll vor den für den 2. Oktober geplanten Wahlen in dem Balkan-Staat ein Bundeswehr-Kontingent die laufende «Operation EUFOR Althea» unterstützen. Die Grünen-Politikerin Baerbock habe sich dazu bereits mit den Spitzen der Ampel-Fraktionen im Bundestag in Berlin ausgetauscht. Die genaue Personalstärke des geplanten Mandats stehe noch nicht fest. Sie könnte sich im hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Bereich bewegen.

Eufor war 2004 ins Leben gerufen worden, um die Sicherheit in Bosnien und die Umsetzung des 1995 zur Beendung des Bosnien-Krieges geschlossenen Friedensvertrags von Dayton zu überwachen. Seit November 2012 war Deutschland nicht mehr an Eufor beteiligt. Ungeachtet des Friedensvertrags hält die bosnische Serbenrepublik an ihren Versuchen fest, aus dem Staatsverband Bosnien-Herzegowina auszuscheren und sich der «Mutterrepublik» Serbien anzuschließen.

Aus Regierungskreisen heißt es laut «The Pioneer», dass sich der logistische Aufwand für eine neuerliche Bundeswehr-Mission in Bosnien-Herzegowina aufgrund der etablierten Infrastruktur vor Ort in Grenzen hielte und daher trotz der laufenden Stärkung der Nato-Ostflanke zu stemmen wäre. (dpa)