Flotte von unversehrten Leopard-Panzern: Video entlarvt Putins Propaganda-Lüge über Verluste

Von: Andreas Apetz

Zwei deutsche Panzer vom Typ Leopard-2-A6, wie sie im Ukraine-Krieg genutz werden. (Archivfoto) © Ann-Marie Utz/dpa

Russland spricht in seinem Militärbericht von 25 zerstörten Leopard-Panzern. Die Ukraine demontiert die Propaganda mit einem Beweisvideo.

Moskau – Im Ukraine-Krieg wird täglich mit Zahlen um sich geworfen. Geheimdienste, Militärverbände und Denkfabriken kalkulieren in regelmäßigen Berichten die aktuellen Verluste beider Seiten. Auch die Ukraine und Russland präsentieren täglich die aktuellsten Zahlen zum Konflikt. Dabei weichen die Angaben jeweils stark voneinander ab. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen mittig der beiden oppositionellen Behauptungen ein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben ohnehin nicht.

Es ist offensichtlich, dass die täglichen militärischen Berichte der beiden Generalstäbe darauf abzielten, den Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken. Eigene Verluste werden häufig heruntergespielt, die der Gegenseite aufgebauscht. Um die Fehlinformationen der russischen Militärberichterstattung zu entlarven, hat das ukrainische Verteidigungsministerium ein Video auf Twitter veröffentlicht. Es zeigt eine Flotte kampffähiger Leopard-Panzer, die es laut Russland in dieser Größenordnung gar nicht mehr geben soll. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein von Russland gefeierter Abschuss eines deutschen Panzers als Lüge entpuppt.

Gegenoffensive ohne Erfolge: Russland will Großteil der Leopard-Panzer zerstört haben

Das russische Verteidigungsministerium berichtete in seinem täglichen Briefing vom 4. September von 11.634 zerstörten ukrainischen Panzern – ein Großteil davon seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. Laut einer Pressemitteilung der staatlich gelenkten russischsprachigen Nachrichtenagentur Tass sieht das Verteidigungsministerium den ukrainischen Gegenangriff als gescheitert an. „Der russische Präsident Wladimir Putin betont, dass das ukrainische Militär in keinem Bereich irgendwelche Erfolge erzielt habe“, heißt es in einem Bericht vom 4. September.

Weiter heißt es, die ukrainischen Streitkräfte hätten allein in den vergangenen zwei Monaten mehr als 43.000 Soldaten und rund 5.000 Einheiten verschiedener Waffengattungen verloren. Darunter angeblich auch 26 Flugzeuge, sowie 25 Leopard-Panzer. Die schweren Kriegsfahrzeuge waren das Herzstück der deutschen Waffenlieferung und wurden zu Beginn als möglicher „Gamechanger“ auf dem Schlachtfeld angesehen. In der ukrainischen Gegenoffensive etablierten sich jedoch die weniger wertvollen T-64-Panzer aus Sowjetzeiten als entbehrliche Aufklärungspanzer an den verminten russischen Frontlinien.

Ukraine entlarvt russische Militärberichte: Fünf Panzer nachweislich zerstört

Das ukrainische Militär hat nun die Behauptungen über ihre militärischen Verluste hinsichtlich der Leopard-Panzer zurückgewiesen. „Die Zahl der zerstörten Leopard-Panzer in den täglichen Berichten des russischen Verteidigungsministeriums steht in keinem Zusammenhang mit der Zahl der Leopard 2A4-Panzer in den ukrainischen Streitkräften“, schrieb das Kiewer Verteidigungsministerium am Samstag (2. September) in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). Die ukrainische Regierung teilte dazu ein Video, auf dem eine Reihe von Leopard-Panzern zu sehen ist. Die Kriegsfahrzeuge seien angeblich Teil der 33. mechanisierten Brigade.

Experten aus den USA zweifeln ebenfalls an den Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums: Nach Rechnungen des Forbes-Magazins besaß die Ukraine im Verlauf der Inversion bisher rund 71 aktive Leopard-2-Panzer (Stand: 29. August 2023). Russland hätte nach eignen Angaben mehr als ein Drittel des Bestandes zerstört. Laut Schätzungen des US-Magazins seien während der Gegenoffensive allerdings nur insgesamt fünf Fahrzeuge zerstört worden. Forbes berücksichtigte bei ihrer Einschätzung nur Fahrzeuge, deren Zerstörung auf Foto- oder Videomaterial identifizierbar ist.

„Wenn man davon ausgeht, dass jeder zerstörte Leopard 2 einen sichtbaren Beweis seiner Zerstörung hinterlassen hat, gab es seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive am 4. Juni insgesamt nur fünf abgeschriebene Leopard 2. Zu den Verlusten gehören zwei der 50 eingesetzten A4 und drei der 21 eingesetzten A6“, schreibt das US-Magazin. Neben den fünf zerstörten Leopard-Panzern sollen sich 10 weitere Panzer wohl in Reparatur-Depots befinden. Die ukrainische Brigade würde somit weiterhin über 50 aktive Panzer vom Type Leopard verfügen. Deutschland kündigte derweil an, die Ukraine in einem militärischen Paket mit zehn weiteren Leopard-Panzer zu unterstützen. (aa)