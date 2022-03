Biden bekommt den zweiten Booster

Joe Biden, Präsident der USA, bekam am Mittwoch die zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. © IMAGO/Rod Lamkey / Pool via CNP /MediaPunch

Joe Biden bekam am Mittwoch vor laufender Kamera die zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus.

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Biden bekam die Spritze am Mittwoch vor laufender Kamera in Washington. US-Behörden hatten am Dienstag eine zweite Auffrischungsimpfung für Erwachsene ab 50 Jahren sowie für immungeschwächte Menschen zugelassen. Biden ist 79 Jahre alt. Rund 97 Millionen Menschen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Zuletzt hatten sich mehrere Personen aus dem engen Umfeld des Präsidenten mit dem Virus infiziert, darunter die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Biden appellierte am Mittwoch eindringlich an den Kongress, weitere Milliardenhilfen für den Kampf gegen das Virus zu genehmigen. Andernfalls drohe in den kommenden Monaten das Geld für Covid-19-Medikamente und die aktuellen Testkapazitäten auszugehen. Wenn die Vereinigten Staaten nun nicht investierten, mache sich das Land angreifbar, wenn eine weitere Welle des Virus komme.

Anschlagswelle in Israel: Biden telefoniert mit Bennett

Vor dem Hintergrund der Anschlagswelle in Israel hat US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett telefoniert. Biden habe nach den Terroranschlägen in drei israelischen Städten mit insgesamt elf Toten sein Beileid zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der US-Präsident habe bei dem Gespräch am Mittwoch auch betont, dass die Vereinigten Staaten «fest und entschlossen an der Seite Israels» stünden. «Der Präsident bot unseren israelischen Verbündeten im Kampf gegen die Bedrohung ihrer Bürger jede geeignete Unterstützung an.» Die Anschläge markierten die blutigste Woche in Israel seit 16 Jahren. (dpa)