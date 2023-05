Biden hebt Vorteil seines hohen Alters hervor: „Viel Weisheit erlangt“

Teilen

Joe Biden © Tom Brenner/IMAGO

US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview die Vorteile seines hohen Alters betont.

Washington, D.C. in den USA - „Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt und weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen“, sagte er am Freitag Journalisten des Senders MSNBC. Es handelte sich um sein erstes Interview seit der Verkündung seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur.

„Ich bin erfahrener als jeder andere, der sich jemals um das Amt beworben hat. Und ich denke, ich habe bewiesen, dass ich sowohl ehrenwert als auch effektiv bin“, sagte der Demokrat.



Bislang war Biden selten auf sein Alter eingegangen. Der Demokrat ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte. Bei den Wahlen 2024 wird er 81 Jahre alt sein. Bei Beginn einer möglichen zweiten Amtszeit Anfang 2025 wäre er 82 Jahre, zum Ende einer solchen Amtszeit 86 Jahre alt. Viele Wähler sehen Bidens Kandidatur deswegen kritisch.

Bidens Herausforderer im kommenden Jahr könnte ein weiteres Mal der inzwischen 76-jährige Donald Trump sein. ck

Biden will Charles III. im Juli treffen

US-Präsident Joe Biden hat ein Treffen mit dem britischen König Charles III. für Juli in Aussicht gestellt. Er werde vor oder nach dem Nato-Gipfel in Vilnius in London Stopp machen, um mit Charles „über das Thema zu sprechen, das ihn am meisten interessiert, die Umwelt“, sagte Biden in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender MSNBC. An der Krönungszeremonie Charles‘ am Samstag nimmt der US-Präsident nicht teil.



Der Nato-Gipfel in Litauens Hauptstadt findet am 11. und 12. Juli statt. Biden wird am Samstag bei der Krönung von Charles III. und dessen Frau Camilla von First Lady Jill Biden vertreten. Anfang April hatte Präsident Biden Charles zu dessen Thronbesteigung gratuliert.



Durch den Tod von Elizabeth II. am 8. September war Charles nach Jahrzehnten im Wartestand zum König von Großbritannien und 14 weiteren Commonwealth-Staaten geworden. ma/