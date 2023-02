Jill Biden küsst vor laufenden Kameras den falschen Mann: Das steckt dahinter

Von: Moritz Serif

US-Präsident Joe Biden mit der First Lady Jill Biden. © Al Drago / Imago Images

First Lady Jill Biden und Rechtsanwalt Doug Emhoff begrüßen sich mit einem Küsschen. Die Begrüßung löst wilde Spekulationen aus.

Washington D.C. – War es ein Kuss auf den Mund - oder nur eine irreführende Aufnahme? Die Begrüßung von First Lady Jill Biden und dem Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Rede zur Lage der Nation von Präsident Joe Biden hat wilde Spekulationen provoziert. Jill Biden und der Rechtsanwalt Doug Emhoff begrüßten sich kurz vor der sogenannten State of the Union Address im US-Repräsentantenhaus mit einem Küsschen, wie tz.de berichtet.

Auf einem Video der Szene wirkt es so, als würden sich die 71-jährige First Lady und der 58-jährige Second Gentleman auf die Lippen küssen. Eindeutig zu erkennen ist das aber nicht. Das Filmmaterial zeigte Biden beim Händeschütteln, als sie sich ihren Weg durch den überfüllten Plenarsaal zum Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris bahnte.

Hat Jill Biden Politiker auf den Mund geküsst?

Das konservative Boulevardblatt New York Post sprach von einem „seltsamen Kuss“ und wandelte den Begriff „State of the Union“ in „Smooch of the Union“ um - frei übersetzt „Knutscher der Union“. Der konservative Fernsehsender Fox News, bekannt für sehr kritische Berichterstattung über den Präsidenten, schrieb ohne Fragezeichen, Jill Biden und Emhoff hätten sich „auf die Lippen geküsst“. Auch zahlreiche Internetnutzer stiegen in die Debatte über den Kuss ein.

Jill Biden wird Berichten zufolge eine immer wichtigere Rolle im Weißen Haus spielen und soll auf der Wahlkampftour als eine Art inoffizielle Stellvertreterin und Beraterin des Präsidenten fungieren. Die Frau, die sich letztes Jahr dafür entschuldigen musste, dass sie Latinos mit „Frühstückstacos“ verglichen hatte, ist laut Bloomberg zur einflussreichsten Person im Westflügel geworden.

Jill ist engste Vertraute von Joe Biden

Durch den Weggang des langjährigen Beraters und Stabschefs Ron Klain ist in Bidens engstem Kreis eine Art Machtvakuum entstanden, das Jill erheblich mehr Einfluss ermöglicht, berichtet Fox. Jill Biden wird als engste Vertraute des Präsidenten bezeichnet. Sie habe nicht nur seine Entscheidung, erneut zu kandidieren, sondern auch politische Entscheidungen und wichtige Personalentscheidungen, wie die Wahl des Bildungsministers, beeinflusst. Außerdem soll sie sich vehement für Joe Biden einsetzen.

