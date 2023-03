Biden in Kanada: «Wir haben das Glück, dass wir Kanada im Norden haben»

Teilen

Gute Nachbarschaft: Biden lobt die Partnerschaft mit Kanada © IMAGO/Sean Kilpatrick

Bei seinem Besuch in Kanada hat US-Präsident Joe Biden die gute und wichtige Partnerschaft des Nachbarlands betont.

Washington/Ottawa - «Wir haben das Glück, dass wir Kanada im Norden haben», sagte Biden am Freitag in Ottawa bei einem Treffen mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau. Kanada teile dieselben demokratischen Werte wie die USA. Zwar sei man manchmal anderer Meinung, grundsätzlich stimme man aber überein, so Biden.

Trudeau betonte, dass Kanada sich mit den USA über den Kampf gegen den Klimawandel abstimme oder darüber, wie man mit «verändernden geopolitischen Sicherheitskontexten» umgehe. «Wir haben keinen größeren Freund und Verbündeten als die Vereinigten Staaten.»

Biden und seine Ehefrau Jill waren am Donnerstagabend (Ortszeit) in Kanada eingetroffen und hatten die Trudeaus im Anschluss zum Abendessen getroffen. Nach einem bilateralen Gespräch an diesem Freitag wollte Biden am Nachmittag (Ortszeit, 19.00 Uhr in Deutschland) vor dem kanadischen Parlament sprechen. Auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit Trudeau war geplant. Medienberichten zufolge haben Biden und Trudeau sich auf ein Asylabkommen geeinigt, dass einen illegalen Grenzübergang zwischen den beiden Ländern schließen soll. Für Biden ist es der erste Besuch in Kanada seit seinem Amtsantritt im Januar 2021. (dpa)