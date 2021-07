Biden warnt vor „echtem Krieg“: Immer mehr Cyberangriffe auf die USA - Auswirkungen auf Lebensmittelversorgung

China und Russland als Aggressoren

Joe Biden warnte nun vor einem möglichen Krieg als Folge von Cyberattacken. Die USA seien in letzter Zeit zunehmend Opfer solcher Angriffe geworden.

Washington - Gerade erst verkündete Joe Biden das Ende des US-Kampfeinsatzes im Irak, schon spricht er vom nächsten Krieg. „Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge einer Cyberverletzung von großer Tragweite“, warnte US-Präsident Joe Biden bei seinem ersten Besuch im Büro der Geheimdienstkoordination (ODNI) seit seinem Amtsantritt am Dienstag (Ortszeit) laut Redetext des Weißen Hauses. „Und die Fähigkeiten (für einen solchen Cyberangriff) nehmen exponentiell zu“, erklärte er.

Biden sprach Medienberichten zufolge vor etwa 120 Mitarbeitern des ODNI, der 17 US-Nachrichtendienste beaufsichtigt. Zugleich versprach er, keinen politischen Druck auf die Arbeit der 17 Geheimdienste auszuüben. Sein republikanischer Vorgänger Donald Trump hatte die Geheimdienste teils scharf kritisiert und etwa Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste zu Einmischungen Russlands in die US-Wahlen von 2016 infrage gestellt.

Biden warnt vor Krieg: Hacker-Angriffe auf US-Firmen nehmen zu

In letzter Zeit kam es immer wieder zu Cyberangriffen auf US-Unternehmen. Die Hacks hatten aber nicht nur Folgen für die betroffenen Firmen. Laut Biden seien die USA stärker betroffen als die Unternehmen selbst. Denn einige der Attacken hatten Auswirkungen auf die Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung.

Die US-Regierung und mehrere Verbündete hatten kürzlich das kommunistische China für „unverantwortliche böswillige Cyberaktivitäten“ verantwortlich gemacht. Die Vorwürfe kamen auch von der Europäischen Union, Großbritannien, der NATO und weiteren Partnern. Unter anderem sehen die USA China hinter dem Angriff auf die E-Mail-Software Exchange Server vom US-Konzern Microsoft im März. Chinas Präsident Xi Jinping nehme es laut Biden „todernst“, die größte Militärmacht und Volkswirtschaft der Welt zu werden.

Biden über Cyberangriffe: Steht ein Krieg zwischen USA und einer Großmacht bevor?

„Wir haben gesehen, wie Cyber-Bedrohungen, einschließlich Ransomware-Angriffen (Angriffe zur Erpressung von Lösegeld), zunehmend in der Lage sind, Schäden und Störungen in der realen Welt zu verursachen“, sagte Biden. Der US-Präsident warnt daher vor einer wachsenden Wahrscheinlichkeit eines Krieges.

Als Aggressoren nennt die US-Regierung dabei nicht nur China, sondern auch Russland. Letzterem wirft Biden eine Einmischung in die US-Kongresswahlen 2022 durch die Verbreitung von Fehlinformationen vor. Er spricht von einer „Verletzung unserer Souveränität“. Den russischen Präsidenten bezeichnet er als Gefahr. Putin habe „eine echtes Problem, er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts“, sagte Biden und fügte hinzu: „Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, was ihn in meinen Augen noch gefährlicher macht.“ Die US-Regierung hatte Russland in letzter Zeit immer wieder dazu aufgefordert, Maßnahmen gegen Cyber-Attacken zu setzen, hinter denen man russische Hacker vermutet. (ee/dpa)

