Biden besucht Polens Präsident Duda in Warschau

Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda hat US-Präsident Joe Biden für dessen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gedankt.jpg © IMAGO/Marek Borawski / KPRP

US-Präsident Joe Biden hat im Rahmen seiner Kiew-Reise auch den polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda begrüßt.

Warschau - Das polnische Fernsehen zeigte am Dienstag, wie Duda Biden vor dem Präsidentenpalast in Warschau begrüßte. Geplant war zunächst ein Gespräch der beiden Staatschefs im kleinen Kreis, anschließend sollte noch ein größeres Treffen mit beiden Delegationen folgen.

Am frühen Abend wollte Biden dann eine Rede am Warschauer Königsschloss zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine halten - nur wenige Stunden nach einer viel beachteten Rede zur Lage der Nation von Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau.

«Bemerkenswerte Geste»: Polens Präsident dankt Biden für Kiew-Reise

Warschau (dpa) - Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda hat US-Präsident Joe Biden für dessen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gedankt. Dies habe die Moral der Verteidiger des von Russland angegriffenen Landes gestärkt, sagte Duda am Dienstag in Warschau bei einem Treffen mit Biden. «Aber es war auch eine bemerkenswerte Geste gegenüber unseren Verbündeten in der Nato und den Menschen, die auf der Seite der freien Welt stehen.»

Biden war am Montag unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nach Kiew gereist und hatte gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj symbolträchtige Orte in der Millionenmetropole besucht. Er versprach dem Land die anhaltende Unterstützung der USA. In der Nacht zu Dienstag war Biden in Warschau eingetroffen.

Duda sagte weiter, Bidens Besuch werde in Polen als Zeichen der Verantwortung gesehen, die die USA für die Sicherheit Europas trügen. Für die polnische Führung sei der Besuch zudem eine Bestätigung, dass Polen richtig handele, indem es den Menschen aus der Ukraine helfe und außerdem Waffen in das Nachbarland schicke.

Am frühen Abend plant Biden eine Rede am Warschauer Königsschloss zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Nur wenige Stunden zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau eine Rede zur Lage seiner Nation gehalten. (dpa)