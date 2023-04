Biden soll laut Medien nächste Woche Bewerbung um zweite Amtszeit ankündigen

Joe Biden © Julia Nikhinson/IMAGO

Laut Medienberichten soll US-Präsident Joe Biden wird seine erneute Präsidentschaftsbewerbung in der nächsten Woche offiziell verkünden.

Washington, D.C. in den USA -Die Zeitung „Washington Post“ und der Nachrichtensender CNN berichteten am Donnerstag, Biden wolle diese Ankündigung in einem Video machen. Laut „Washington Post“ könnte dies am Donnerstag geschehen - dies wäre genau vier Jahre nachdem Biden in das Präsidentschaftsrennen gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump eingestiegen war.

Das Blatt schränkte aber ein, dass die Pläne zur Bekanntgabe von Bidens Präsidentschaftsbewerbung nicht fertiggestellt seien und der Termin noch verschoben werden könnte. Biden hatte bereits Ende Februar seine Absicht bekundet, erneut für die Präsidentschaft anzutreten. In formeller und damit definitiver Form verkündete er dies aber bisher nicht.



Der 80-jährige Demokrat ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte. Dennoch dürfte er es innerhalb der eigenen Partei nicht mit einem ernsthaften Rivalen im Rennen um das Weiße Haus zu tun bekommen. Bei den oppositionellen Republikanern haben bislang unter anderen Trump und die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, ihre Präsidentschaftsbewerbungen offiziell gemacht.



Die Kandidaten beider Parteien werden in Vorwahlen bestimmt, die erst im nächsten Jahr abgehalten werden. Die Präsidentschaftswahl findet dann im November 2024 statt. dja