Biden: Treffen mit den Eltern von in Syrien entführtem US-Journalisten

Teilen

Freier Journalist Austin Tice, der in Syrien verschleppt wurde © Fort Worth Star-Telegram / IMAGO

US-Präsident Joe Biden hat sich mit den Eltern des in Syrien vor knapp 10 Jahren entführten US-Journalisten Austin Tice getroffen.

Washington - Während des Treffens mit Debra und Marc Tice habe Biden seine Zusage bekräftigt, «sich weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln für die längst überfällige Rückkehr von Austin zu seiner Familie einzusetzen», teilte das Weiße Haus in Washington, D.C., mit. «Der Präsident betonte außerdem, dass seine Regierung unermüdlich arbeiten wird, bis Austin und andere Amerikaner, die weltweit als Geiseln gehalten und zu Unrecht inhaftiert werden, sicher zu Hause bei ihren Angehörigen sind.»

Austin Tice war als freier Journalist in Syrien, als er im August 2012 bei einem Checkpoint in einem Vorort von Damaskus von Unbekannten verschleppt wurde. Fünf Wochen später tauchte nach Angaben der Familie ein Video auf, das Austin mit einer Gruppe Bewaffneter zeigte. Auf der Webseite der Familie heißt es: «Weder hat sich jemand mit uns in Verbindung gesetzt, um die Verantwortung zu übernehmen, noch wurde uns mitgeteilt, was erforderlich ist, um seine sichere Freilassung zu gewährleisten.» Die US-Bundespolizei FBI hat eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar ausgelobt für Informationen, die zu seiner Rückkehr führen. (dpa)