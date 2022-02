Biden: USA wird auf Putins Entsendung von Truppen reagieren

Joe Biden, Präsident der USA © Andrew Harnik / dpa

US-Präsident Joe Biden hat eine «rasche und entschlossene» Reaktion auf weitere Aggressionen Russlands gegen die Ukraine angekündigt.

Washington - US-Präsident Joe Biden hat eine «rasche und entschlossene» Reaktion auf weitere Aggressionen Russlands gegen die Ukraine angekündigt. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Biden das Engagement der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine betont, teilte das Weiße Haus am Montag mit. «Präsident Biden bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten im Gleichschritt mit ihren Verbündeten und Partnern rasch und entschlossen auf eine weitere russische Aggression gegen die Ukraine reagieren werden», hieß es.

Biden hatte am Montagnachmittag mit Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron telefoniert. Biden, Scholz und Macron hätten erörtertet, wie sie ihre Reaktion auf die nächsten Schritte weiter koordinieren werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Zuvor hatte er die «Volksrepubliken Luhansk und Donezk» als unabhängige Staaten anerkannt. (dpa)