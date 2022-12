Bidens Weihnachtswunsch: Überwindung der politischen Spaltung der USA

Joe Biden © Chris Kleponis / CNP /MediaPunch/IMAGO

Zu Weihnachten wünscht sich US-Präsident Joe Biden eine Überwindung der politischen Spaltung seines Landes.

Washington, D.C. in den USA - In seiner traditionellen Weihnachtsansprache appellierte er am Donnerstag an seine Landsleute, „sich von dem Gift zu befreien, das unser politisches Leben infiziert hat und uns einer gegen den anderen richten lässt“. Was die Menschen vereine, sei „viel stärker als das, was uns trennt“.

„Ich hoffe, dass wir alle uns einige Momente des Nachdenkens in Stille nehmen können, die Ruhe finden, die im Herzen von Weihnachten liegt“, sagte Biden von einem festlich geschmückten Weißen Haus aus. „Wir sollten uns nicht als Demokraten oder Republikaner sehen, sondern als Amerikaner, als Menschen, die mit Respekt und Würde behandelt werden sollten.“

Biden hat seit seinem Amtsantritt versucht, die USA nach der auf Spaltung ausgerichteten Präsidentschaft seines Vorgängers Donald Trump wieder zu einen. Zuletzt hatte der Demokrat aber zunehmend aggressive Töne gegen die Republikaner gewählt - vermutlich auch angesichts der näher rückenden Entscheidung über seine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur. Der 80-Jährige hat wissen lassen, dass die Gespräche im Kreise seiner Familie über Weihnachten eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen sollen. jes