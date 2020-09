Drei Favoriten bei Kommunalwahl in Bielefeld: Insgesamt zwölf Kandidaten für OB-Wahl

Bei der OB-Wahl in Bielefeld sind 2020 zwölf Kandidaten dabei. Drei Bewerbern werden allgemein Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt.

Sollte am 13. September kein Kandidat in Bielefeld ein Wahlergebnis von mehr als der Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, kommt es zur Stichwahl

Bielefeld - Bei den Kommunalwahlen in NRW treten insgesamt zwölf Kandidaten gegeneinander an, um Oberbürgermeister in Bielefeld zu werden. Auch der amtierende Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) stellt sich erneut zur Wahl. Ob er sein Amt bei der Kommunalwahl in Bielefeld verteidigen kann, zeigt sich frühestens am 13. September. Sollte jedoch im ersten Wahlausgang niemand die Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten, entscheidet eine Stichwahl über den Sieger. Alle Ausgänge der Bürgermeisterwahlen stellen wir nach deren Bekanntgabe auch auf unserer Wahlkarte für Sie dar.

Die Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister in Bielefeld im Überblick

Die Stadt Bielefeld hat folgende Wahlvorschläge für zulässig erklärt. Die Reihenfolge der Kandidaten ist der offiziellen Bekanntmachung zur OB-Wahl 2020 in Bielefeld entnommen.

Pit Clausen, SPD

Ralf Nettelstroth, CDU

Kerstin Haarmann, GRÜNE

Rainer Ludwig, BfB

Dr. Onur Ocak, DIE LINKE

Jan Maik Schlifter, FDP

Gordana Rammert, Piraten

Robin Fermann, BBZ

Florian Sander, AfD

Sami Elias, BIG

Lena Oberbäumer, Die PARTEI

Michael Gugat, LiB

Pit Clausen ist Kandidat der SPD für die OB-Wahl in Bielefeld

Der amtierende Oberbürgermeister von Bielefeld, Pit Clausen, lässt sich auch dieses Jahr wieder zu Wahl stellen. Gewinnt er die Wahl, wäre es seine dritte Amtszeit in Folge. Das erste mal trat er 2004 an, unterlag damals jedoch denkbar knapp in der Stichwahl. Bei seinem zweiten Versuch 2009 wurde er dann schließlich gewählt und konnte seinen Posten 2014 schon einmal verteidigen. Vor seiner politischen Laufbahn bei der SPD, arbeitete Clausen als Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit.

Für die CDU ist Ralf Nettelstroth der OB-Kandidat in Bielefeld

Ralf Nettelstroth tritt für die CDU bei den Kommunalwahlen in NRW um das Amt des Oberbürgermeisters in Bielefeld an. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld studiert und arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt. Für die CDU wurde er erstmals 1994 in den Bielefelder Stadtrat gewählt und leitet seit 2011 die CDU-Ratsfraktion als Vorsitzender. Ihm werden neben Clausen die besten Chancen unter allen Kandidaten der OB-Wahl eingeräumt.

Kerstin Haarmann ist Kandidatin der Grünen für die OB-Wahl 2020

Mit Kerstin Haarmann schickt auch die Grünen eine Juristin in das Rennen um das Oberbürgermeisteramt. Sie arbeitete unter anderem als Rechtsabteilungsleiterin, Kämmerin und Geschäftsführerin in verschiedenen Unternehmen und bringt einige Erfahrung in der Kommunalpolitik mit. Haarmann gehört dem Stadtrat und Kreistag in Paderborn an und leitet die dortige GRÜNE Fraktion. Durch ihre fachliche Kompetenz und den politischen Aufschwung der Grünen, hat auch Haarmann gute Chancen ins Rathaus einziehen zu dürfen.

OB-Wahl in Bielefeld: Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl

Für die Bürgermeisterwahlen in NRW gilt das Mehrheitswahlrecht. Jeder Wähler darf genau für einen der Kandidaten stimmen. Ein Stimmzettel mit mehr als nur einem gewählten Kandidaten wird für ungültig erklärt. Gewonnen hat der Kandidat, der die Mehrheit der gültigen Stimmen erhält.

Stichwahl bei der OB-Wahl in Bielefeld gilt als wahrscheinlich

Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent aller gültigen Stimmen erhalten, treten die beiden Kandidaten mit den meisten erhaltenen Stimmen exakt zwei Wochen später, am 27. September zur Stichwahl an. Die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl steigt für gewöhnlich je mehr Bewerber sich zur Wahl aufstellen lassen. Da es in der Stadt bei den letzten Kommunalwahlen wiederholt Stichwahlen gab, gilt dieses Szenario auch bei der diesjährigen OB-Wahl in Bielefeld mit zwölf Kandidaten als wahrscheinlich.

