Kommentar zum neuen Bienen-Gesetz: Wen Söder in Wahrheit rettet

Hallöchen klaus-dieterw.

Ihr Statement: "Die "Argumente" von Windradgegnern werden wirklich immer hanebüchener."

Mein Statement: Nein. Das tun sie ganz und gar nicht.

Insekten suchen kurz vor der Eiablage in großen Schwärmen hohe, schnelle Luftströmungen auf, um sich zu Brutplätzen tragen zu lassen. Das sind Jahrmillionen alte Pfade, die sie dabei nutzen. Die werden ihnen jetzt durch die Windräder zerschnitten. Für 3.600 Tonnen von ihnen werden diese Flüge kein glückliches Ende nehmen. Sie klatschen an die langen Flügelkanten der Windräder, werden zerteilt und weggeschleudert. Das Ausmaß ist offenbar für Insektenpopulationen bedrohlich geworden. Das ergibt eine Studie(*), die die Auswirkungen der Windparks auf die Insektenwelt untersucht hat.

Was versprach uns Frau Katrin Göring Eckardt von den Grünen doch gleich? "Wir wollen das in diesen 4 Jahren jede Biene, jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weilen. Wir werden uns weiter für sie einsetzen." = YouTube "Curb your Katrin Göring-Eckardt".

... aber das hat keinen einzigen Beteiligten am Runden Tisch interessiert.

Legende:

(*) Während des jüngsten Berliner Industriegesprächs der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin am vergangenen Mittwoch referierte Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Franz Trieb, vom deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Technische Thermodynamik, Abteilung Energiesystemanalyse, Stuttgart über die »Wechselwirkungen von Fluginsekten und Windparks«. Franz Trieb untersuchte von Oktober 2017 bis Oktober 2018 Zusammenhänge zwischen dem Rückgang von Insekten und den Effizienzverlusten von Windanlagen aufgrund von Verschmutzungen der Rotorblätter mit Überresten von Fluginsekten. Er stellte fest, dass Insekten entgegen bisheriger Annahmen ähnliche Lufträume wie die Windräder nutzen. Daher könnte ein Zusammenhang zwischen Insektensterben und dem Ausbau der Windkraft bestehen.