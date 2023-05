„Bild“: Designierter Dena-Chef zieht sich freiwillig zurück

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Staatssekretär Patrick Graichen. Wegen persönlicher Verflechtungen bei der Besetzung eines Spitzenpostens ist Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen unter Druck geraten. © Kay Nietfeld/dpa

Seine Personalie war der Auslöser der Debatten im Fall Graichen. Nun verzichtet Michael Schäfer laut Medienberichten auf den Chefposten bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena).

Berlin - Wegen seiner persönlichen Verflechtung mit dem Wirtschaftsministerium verzichtet Michael Schäfer nach Informationen der „Bild“-Zeitung auf den Chefposten bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Dem Bericht zufolge wurde vereinbart, dass Schäfer freiwillig von seinem Vertrag zurücktritt und damit auch auf eine finanzielle Entschädigung verzichtet. Die Dena wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern und verwies lediglich auf laufende Gespräche.

Schäfer, der den neuen Posten eigentlich am 15. Juni antreten sollte, ist der Trauzeuge von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen, der wiederum in der Findungskommission saß, die Schäfer für den Posten vorgeschlagen hatte. Nachdem dies publik geworden war, hatte der Aufsichtsrat des Bundesunternehmens am vergangenen Freitag beschlossen, die Stelle neu auszuschreiben. Die „Bild“ zitierte einen namentlich nicht genannten Grünen-Politiker mit den Worten: „Es ist doch klar, dass beim neuen Verfahren das Ergebnis nicht wieder Michael Schäfer heißen kann - egal, wie gut er ist.“ dpa