Bis 2025 fehlen in Deutschland 35.000 Grundschullehrer

Ok, ich konstatiere, man hat den IST-Zustand für das Jahr 2025 (wohl hochgerechnet nach ggw. Gegebenheiten) festgestellt.

Und nun? Was gedenkt man dagegen zu tun?

Ich kann dazu ja mal was aus der heimischen Mottenkiste zum Besten geben (aber nicht weitersagen, muss unter uns bleiben):

Unsere Tochter hatte ursprünglich vor, nach ihrem Abi auf Lehramt zu studieren. Für Grundschulen. Also hat sie zuerst mal ein 2-wöchiges Praktikum an einer Grundschule in einer benachbarten Großstadt durchgezogen, wo sie teilweise auch selbst Unterrichtsstoff vorbereiten und unterrichten durfte.

Das Ende vom Lied war, dass sie nach diesen 2 Wochen ihren Plan, Lehramt zu studieren, in die Rundablage getreten hat. Und dafür gab es viele Gründe, u.a. auch den, dass in "ihrer" Klasse mehrere Kinder waren, die, würde man es unter psychologischen Aspekten betrachten, verhaltensauffällig waren, also dem Unterricht nicht folgen konnten (oder wollten) und dadurch alle anderen unter Stress mit viel Unruhe gesetzt haben. Auch der Anteil an nicht (ausreichend) Deutsch sprechenden Kindern war in dieser Klasse respektabel. Es gäbe noch viel mehr über diese 2 Wochen zu erzählen, aber lassen wir das jetzt mal.

Das Fazit unserer Tochter nach diesen 2 Wochen war jedenfalls: "Ich kann jetzt jeden verstehen, der sich das nicht antun will".

Wenn also schon unsere Tochter, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Gemüt wie ein Fleischerhund hat (die also so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann), zu dem Entschluss kommt, dass ein Lehrer-Job Nerven wie Drahtseile und eine extrem hohe Toleranzschwelle voraussetzt, wie mögen da wohl andere, sensiblere Typen damit klarkommen? Oder überhaupt den Entschluss fassen, Lehrer zu werden?