Blinken in Peking: Treffen mit Außenpolitiker Wang Yi

Teilen

Wang Yi und Antony Blinken bei einem Treffen 2015 © Xie Huanchi / IMAGO

US-Außenminister Antony Blinken hat sich am Montag bei seinem Besuch in Peking mit dem Außenpolitiker Wang Yi getroffen.

Peking in China - Bei den Beratungen im Gästehaus der chinesischen Regierung sollte es um eine Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen gehen. Diplomaten hielten ein Treffen zwischen Blinken und Chinas Staatschef Xi Jinping für wahrscheinlich.

Das Gespräch zwischen Blinken und Wang fand im Gästehaus der Regierung in den historischen Diaoyutai-Gärten statt. Die beiden Diplomaten lächelten in die Kameras und tauschten Höflichkeiten aus, bevor sie in Begleitung ihrer Berater die Gespräche aufnahmen. Wang steht in der Hierarchie der Kommunistischen Partei Chinas über Außenminister Qin Gang. Mit diesem hatte Blinken am Sonntag siebeneinhalb Stunden gesprochen und damit länger als erwartet.



Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking haben sich in den vergangenen Jahren wegen Handels- und Menschenrechtsfragen, dem Umgang mit Taiwan und einer Vielzahl weiterer Themen deutlich verschlechtert. Auch bei anderen Gelegenheiten kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.



Blinken hatte Anfang Februar eine geplante China-Reise kurzfristig abgesagt, nachdem der tagelange Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA und der darauf folgende Abschuss zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt hatte.

Von den Gesprächen in Peking erwarteten US-Diplomaten nach eigenen Angaben keinen größeren Durchbruch. Sie hoffen, die regulären Kommunikationskanäle wieder zu öffnen, um Missverständnisse zu verhindern, die in einen Konflikt münden könnten. Beide Länder teilten am Sonntag mit, dass Qin eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Washington angenommen habe.



Die US-Delegation sprach nach dem Treffen am Sonntag von „konstruktiven und ehrlichen“ Gesprächen zwischen den beiden Ministern. Nach Angaben von US-Außenamtssprecher Matt Miller betonte Blinken die „Bedeutung der Diplomatie und das Aufrechterhalten von offenen Kommunikationskanälen für die ganze Bandbreite der Themen, um das Risiko von Fehlwahrnehmungen und Fehlkalkulationen zu verringern“.



Qin sagte Blinken nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China nach Ansicht Pekings „auf dem tiefsten Punkt seit der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen“ befänden. Dies entspreche weder „den grundlegenden Interessen der beiden Völker“, noch den „Erwartungen der internationalen Gemeinschaft“, sagte Qin CCTV zufolge bei dem Gespräch mit Blinken.



„Die Taiwan-Frage betrifft den Kern von Chinas Kerninteressen“, betonte er zudem. Das Schicksal Taiwans ist derzeit eines der großen Streitthemen zwischen dem Westen und China.



Ein hochrangiger US-Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte, dass die Diskussion am Sonntag über das Übliche hinausgegangen sei - auch bezüglich Taiwan. „Dies war ein echtes Gespräch“, sagte er.



Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Zuletzt hatte Peking die Drohungen gegen Taipeh massiv verstärkt.



Einen versöhnlichen Ton gegenüber den USA hatte Präsident Xi in der vergangenen Woche angeschlagen, als er den Microsoft-Gründer und Philanthropen Bill Gates empfing. Gates sei „der erste amerikanische Freund, den ich in diesem Jahr in Peking getroffen habe“, sagte Xi laut der staatlichen „Volkszeitung“. „Wir haben unsere Hoffnungen immer in das amerikanische Volk gesetzt und hoffen auf die fortgesetzte Freundschaft zwischen den Völkern der beiden Länder“, wurde Xi zitiert. ck/