Blinken: Tatkraft der Ukrainer ist stärker als je zuvor

US-Außenminister Antony Blinken © IMAGO/Martin Bertrand

US-Außenminister Antony Blinken würdigt den Widerstand der Menschen in der Ukraine.

Washington/New York - «Aufgrund des unerschütterlichen Widerstands der ukrainischen Verteidiger scheiterte Präsident Putin mit seinem Hauptziel, die Ukraine und ihre Existenz als unabhängiges Land zu erobern und in Russland zu integrieren», sagte Blinken am Freitag bei einem Treffen des UN-Sicherheitsrats zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine.

Russland habe Zehntausende ukrainische Männer, Frauen und Kinder getötet, mehr als 13 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben, mehr als die Hälfte des ukrainischen Stromnetzes zerstört, mehr als 700 Krankenhäuser und 2600 Schulen bombardiert und mindestens 6000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. «Dennoch ist die Tatkraft der Ukrainer ungebrochen, sie ist stärker als je zuvor», sagte Blinken. (dpa)